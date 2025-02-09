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《猜猜我是誰解謎》徐懷鈺愛靜香喜歡木村 難忘烏龍院的少女時代

徐懷鈺是許多男粉絲的夢中情人。（滾石提供）徐懷鈺是許多男粉絲的夢中情人。（滾石提供）

記者陳慧玲／專訪

最近徐懷鈺拍攝新歌《炒雞喜歡你》MV，重返校園當啦啦隊，再次體驗青春滋味，而談起自己的少女時代難忘回憶，她笑說：「一定要到士林夜市的『烏龍院』買東西，那才是少女。那裡賣很多意想不到的好東西。」可惜她提到的店家前陣子已吹熄燈號。

徐懷鈺少女時期喜歡去這家專門收藏海報的店裡翻東西，裡面有許多歐美電影海報，「我買《夜訪吸血鬼》海報，很多人迷的是湯姆克魯斯，但其實我比較喜歡站在他旁邊的布萊德彼特，那時也會收藏《第六感生死戀》，還有香港四大天王的海報。」

徐懷鈺許多快歌都帶給歌迷歡樂。（滾石提供）徐懷鈺許多快歌都帶給歌迷歡樂。（滾石提供）

另外徐懷鈺談到學生時期大家會在桌上放印有明星肖像的軟墊板，「男生喜歡放酒井法子，我放木村拓哉，但其實我是先喜歡工藤靜香，所以他們結婚我很開心，因為都是我喜歡的，CP值很高，我沒生氣。」前幾年木村夫婦的小女兒木村光希也出道，徐懷鈺大讚：「水（漂亮）！」木村一家人她都很喜歡。

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