（貼星萌寵）傅小芸不管教喵星人 貓哥樂樂會等門 兄妹天天大戰

米樂10個月大時，傅小芸把同胎的貓哥哥樂樂也接回家養。（傅小芸提供）

記者傅茗渝／專訪

傅小芸在米樂10個月大時，把同胎的哥哥「樂樂」也接回家養，兄妹間的愛恨情仇讓她不禁莞爾一笑，直呼家裡每天貓貓大戰，猶如上演八點檔。

貓大爺樂樂會管教貓妹妹，還會暖心等門。（傅小芸提供）

傅小芸笑說「樂樂」雖然是個貓大爺，會管教跟欺負貓妹妹，但同時又會很溫暖的等門，經常直挺挺的在門口迎接，神奇的是樂樂竟然清楚知道要進門的是自已人。傅小芸也不特別管教家中喵星人，她認為既然是寵物，就要寵溺，「讓牠們隨心隨意，開心過日子，沒有特別想訓練、要求牠們，貓咪太有自己的個性了！」

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傅小芸不管教家中喵星人，希望牠們隨興過日子。（傅小芸提供）

傅小芸就算為奴也開心幸福，她表示貓咪被稱作「毛小孩」，實際就真的像自己帶小孩一樣，「米樂跟樂樂是每天工作回家都想要見到、擁抱的家人，自己的孩子每天等在家門口是多麼幸福，牠們給了我安定及陪伴，已經是不能缺少的存在。」

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