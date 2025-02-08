晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

（貼星萌寵）傅小芸不管教喵星人 貓哥樂樂會等門 兄妹天天大戰

米樂10個月大時，傅小芸把同胎的貓哥哥樂樂也接回家養。（傅小芸提供）米樂10個月大時，傅小芸把同胎的貓哥哥樂樂也接回家養。（傅小芸提供）

記者傅茗渝／專訪

傅小芸在米樂10個月大時，把同胎的哥哥「樂樂」也接回家養，兄妹間的愛恨情仇讓她不禁莞爾一笑，直呼家裡每天貓貓大戰，猶如上演八點檔。

貓大爺樂樂會管教貓妹妹，還會暖心等門。（傅小芸提供）貓大爺樂樂會管教貓妹妹，還會暖心等門。（傅小芸提供）

傅小芸笑說「樂樂」雖然是個貓大爺，會管教跟欺負貓妹妹，但同時又會很溫暖的等門，經常直挺挺的在門口迎接，神奇的是樂樂竟然清楚知道要進門的是自已人。傅小芸也不特別管教家中喵星人，她認為既然是寵物，就要寵溺，「讓牠們隨心隨意，開心過日子，沒有特別想訓練、要求牠們，貓咪太有自己的個性了！」

傅小芸不管教家中喵星人，希望牠們隨興過日子。（傅小芸提供）傅小芸不管教家中喵星人，希望牠們隨興過日子。（傅小芸提供）

傅小芸就算為奴也開心幸福，她表示貓咪被稱作「毛小孩」，實際就真的像自己帶小孩一樣，「米樂跟樂樂是每天工作回家都想要見到、擁抱的家人，自己的孩子每天等在家門口是多麼幸福，牠們給了我安定及陪伴，已經是不能缺少的存在。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中