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「惡女挨巴掌」觀眾就愛這一味！ 張琴搧羅巧倫只用3成力 倪齊民、侯怡君火力全開

「惡女挨巴掌」觀眾就愛這一味！ 張琴搧羅巧倫只用3成力 倪齊民、侯怡君火力全開張琴（左）在《願望》中賞羅巧倫一巴掌。
（三立提供）

〔記者蕭方綺、李紹綾／台北報導〕張琴在業界以「巴掌戲」聞名，這回拍三立《願望》，陳謙文、苗真等人都曾「許願」被她打一次，想體會何謂又響又真的巴掌，羅巧倫戲裡使壞，成為她的「出手對象」，這次巴掌戲一拍完，羅巧倫臉上立刻留下紅紅掌印，但她認為一點都不痛，大開眼界，張琴則坦言對女演員會稍微手下留情，讓霍正奇開玩笑表示：「琴姐這場戲才用了三成功力！」

憶起拍戲生涯中最深刻的一次「巴掌戲」是對戲豬哥亮，張琴自認那次打得最狠，幽默表示：「他的臉皮很好打，聲音特別響！」打完後她特地問對方會不會痛，豬哥亮用委屈的語氣回答：「袂疼啦！」讓全場哈哈大笑。

而她私下作為人母，有3個兒子，她說以前孩子不乖或不好好吃飯，就會真的打小孩巴掌，如今非常懊悔，「現在回頭看，應該用更多耐心去引導，而不是靠打來解決問題。」

楚宣（右）在《好運來》被倪齊民（右二）和侯怡君（左）賞巴掌。（民視提供）楚宣（右）在《好運來》被倪齊民（右二）和侯怡君（左）賞巴掌。（民視提供）

楚宣在民視八點檔《好運來》當小三害死懷龍鳳胎的大老婆，她日前進棚拍攝惡行被揭穿的橋段，接連被倪齊民、侯怡君賞巴掌，笑說感受到大家的「火力全開」，體會到演出反派必需得承受這些報應。

倪齊民坦言，這場戲讓他非常心碎，因為這是他演藝生涯中第一次要打女人，所以非常謹慎。排戲時，他特別拿捏距離，沒想到正式拍攝時，由於情緒太過激動，不小心打到楚宣的鼻子，但所有演員的情緒都已到位，只能繼續拍攝。隨後，輪到侯怡君為姊姊復仇，一個轉身就賞了楚宣三巴掌，其中一掌正中臉頰，響亮的聲音震撼全場。

楚宣（圖）在《好運來》被倪齊民和侯怡君賞巴掌。（民視提供）楚宣（圖）在《好運來》被倪齊民和侯怡君賞巴掌。（民視提供）

楚宣表示，醞釀情緒時，察覺到大家都不太敢靠近她，拍完戲立刻感受到大家的關心，她打趣和倪齊民討錢做鼻子，笑說：「因為鼻子被他打歪了。」侯怡君則立刻上前擁抱、關心楚宣的狀況，她說：「飆戲都非常過癮，拍完後彷彿做了一場運動，相當疲累。」

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