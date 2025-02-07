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具俊曄悲痛發聲盼熙媛安息 遺產權利交S媽 不讓惡人接觸孩子

具俊曄悲痛發聲盼熙媛安息 遺產權利交S媽 不讓惡人接觸孩子具俊曄（右）在老婆大S離世後首度發聲，強調遺產相關權利全部交給S媽，小S（左二）昨也痛批汪小菲包機的謠言。（翻攝自IG）
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〔記者廖俐惠、侯家瑜／台北報導〕「大S」徐熙媛在2月2日猝逝，骨灰前天由私人包機運回台灣，具俊曄昨晚首度發聲，只盼最愛的熙媛可以安息，強調遺產相關權利全部交給S媽，也會透過法律措施，不讓「惡人」接觸孩子。

具俊曄昨晚在IG發聲，表示正在經歷無法用言語形容、超越斷腸的悲痛，這時卻有人如惡魔般批評他們一家人，直指「有人裝淒涼淋雨亂跑」、「亂發假消息」造成二度傷害，感嘆「原來這世界真的有這麼可惡的人」，雖未指名道姓，但明顯看出正是針對汪小菲以及酸民。

至於大S留下的遺產，具俊曄表示會把自己的所有權利全交給岳母S媽，更強調「我不會讓任何惡人接觸孩子們」，將用法律措施讓大S的兩個孩子安全成長，「我想保護熙媛最愛的家人，是我最後能為她做的。」

小S怒駁汪小菲出錢包機謠言

此外，中國網友夏健爆料，大S的私人包機都是由汪小菲出錢，小S火速透過經紀人澄清，大S的後事都是由自家人負責，「一切事情都是徐家人和我老公Mike（許雅鈞）在處理。現在為什麼會出現是汪小菲包機的這個謊，我實在無法理解！人在做天在看，尤其我姊姊現在也在天上了，這種讓人無法容忍的謊言還要繼續出現嗎？」盼一切不實的謠言可以停止。

而網友夏健被起底，竟是大S前婆婆張蘭的乾兒子，張蘭還自己推薦該爆料影片，兩人自行編故事、造謠引發眾人不滿，大批網友要求兩人出面道歉。

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