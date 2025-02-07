（專訪）關繼威《媽的》鍍金 《狠狠愛》猛變男主角 迫不及待再訪台

金獎男星關繼威為《狠狠愛》接受本報專訪，祝賀台灣粉絲新年快樂。

（UIP提供）

〔記者許世穎／台北－洛杉磯連線專訪〕奧斯卡得主關繼威首度在電影《狠狠愛》出任動作片男主角，飾演隱藏黑暗過去及超殺身手的平凡房仲，對此他直呼：「我過去20年所做的一切都在為這部片做準備！」他去年底受邀來台出席金馬獎，直說來台很開心，除了用中文向台灣粉絲拜年，更說：「我迫不及待再去台灣！」

★奪小金人打開電影大門 如願合作亞莉安娜

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關繼威前年憑《媽的多重宇宙》拿下奧斯卡最佳男配角，《狠狠愛》是他獲獎後首部電影，提到獲獎後的改變，他說生活上沒太大變化，但對職業生涯則有很大不同，「許多機會對我敞開了大門，我曾經有很多年努力說服電影人給我機會，現在卻是他們主動找上門說『我們很想和你合作』，感覺真的很棒。」

關繼威大讚亞莉安娜黛博塞在《狠狠愛》也是狠角色，很開心終於和她合作。（UIP提供）

當時奧斯卡典禮頒獎給關繼威的影人之一，正是此次和他合作《狠狠愛》的亞莉安娜黛博塞，他說：「我超愛她！」更回憶典禮上亞莉安娜宣布他的名字時真情流露，「那深深打動了我，我真的充滿感激。」他說典禮後在很多場合碰到亞莉安娜都會跟她說：「我好希望有一天能和妳一起拍電影！」沒想到真的實現。

關繼威在《狠狠愛》首度擔任動作大片男主角，很開心可以活用近20年對港式動作片所學。（UIP提供）

農曆年假剛過，關繼威說他和太太都很重視傳統，「尤其身為華人，新年是一個非常重要的節日。」他說今年的新年特別興奮，因為主演的《狠狠愛》即將上映，「這段時間我都在忙著宣傳，希望大家能去支持這部電影！」

最後關繼威用中文向台灣粉絲拜年：「恭喜發財，祝大家身體健康，萬事如意！」他說去年底剛來台灣，但已迫不及待想再來，「我去參加了金馬獎，還擔任頒獎嘉賓，那是一段很棒的經歷，我的家人也都在，真的很想快點再去台灣！」《狠狠愛》今天在台上映。

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