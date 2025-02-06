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經紀公司闢謠「不是求婚照」 玉澤演「單膝下跪」為女友慶生

玉澤演（左）被爆向女友求婚，公司事後代為否認。（翻攝自IG）玉澤演（左）被爆向女友求婚，公司事後代為否認。（翻攝自IG）

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓團2PM人氣成員玉澤演昨深夜凌晨爆出向圈外女友求婚成功！一早吸引粉絲瘋狂送上祝福，不過還沒等他親自發聲，經紀公司率先駁斥表示「求婚傳聞不屬實」，澆熄粉絲熱情。

玉澤演（左）被爆向女友求婚，公司事後代為否認。（翻攝自IG）玉澤演（左）被爆向女友求婚，公司事後代為否認。（翻攝自IG）

玉澤演求婚一事流出是有韓國粉絲追蹤某巴黎知名攝影師IG，意外發現玉澤演疑似在巴黎鐵塔求婚的照片，其中一張玉澤演直接跪地遞上戒指，女方正面照首度曝光，表情受寵若驚，看來十分驚喜。

該貼文寫道「A sweet surprise」，日期為2024年4月7日，引發兩人戀愛長跑8年，早在去年4月求婚成功的傳聞；就在公司發聲闢謠前，該貼文悄悄下架，但相關照片早在網上廣為流傳。

外界原以為是玉澤演上演浪漫求婚記，沒想到卻是一場烏龍，玉澤演的公司表示，該系列照片是玉澤演為女友慶生拍的，並非求婚，網友聽了自嘲「空歡喜一場」，也有人暖心說：「不管是真是假，希望他們都能永遠幸福。」

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