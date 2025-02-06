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具俊曄哀慟護大S回家了 家屬低調不辦告別式

大S的骨灰昨平安到家，家屬表示不辦告別式，粉絲若思念她，就放在心中。（資料照，記者王文麟攝）大S的骨灰昨平安到家，家屬表示不辦告別式，粉絲若思念她，就放在心中。（資料照，記者王文麟攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕「大S」徐熙媛春節期間於日本不幸離世，具俊曄昨抱著愛妻的骨灰與親友們一同從東京羽田機場，搭乘VistaJet的私人包機返台，下午3點多落地台北松山機場。小S經紀人隨後也發出聲明表示家人們不會幫大S舉辦告別式，「若思念她，就放在心中吧！」

具俊曄護送老婆大S骨灰回台。（記者胡舜翔攝）具俊曄護送老婆大S骨灰回台。（記者胡舜翔攝）

昨天台北天氣陰冷，就好像具俊曄的心情沉重哀慟，他落地後低調的護送愛妻上車，一路神情哀傷、略顯疲態，身旁一直有其他人幫忙用雨傘遮擋，就怕個性低調的大S受到驚擾，具俊曄抱著愛妻的骨灰上車後，其餘親友和工作人員也陸續將行李、袋裝娃娃提上車，沒多久又有一批親友現身，其中疑似有小S和老公許雅鈞，不過都被工作人員刻意用雨傘遮擋，全程共有4台車接送大S親友約莫有11位。

大S的骨灰順利回家後，小S的經紀人也發出聲明報平安，「感謝各位媒體朋友，在如此寒冷的天氣，等待熙媛回來，她已平安到家，相信此刻她已在天上開開心心、無憂無慮！我們不會幫熙媛辦告別式，因為她一向都是喜歡低調的人，若思念她，就放在心中吧！我們全家感激您對熙媛的愛。」強調不會幫大S辦告別式，粉絲對大S的思念只能放心中，從她過去的作品去追憶她的巧笑倩兮。

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