瑪莎助陣蕭秉治玩團 粉絲拱瑪莎拉弟出道

瑪莎（前）難得客串演出MV，與聖皓（後排左起）、蕭秉治、鼓鼓闖出勝利人生。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕五月天瑪莎跨刀演出師弟蕭秉治的《勝利人生》MV，這也是他相隔15年再次客串其他歌手MV，笑說之前都專幫美女拍MV，像是劉若英、丁噹，蕭秉治開心直呼：「賺到了！」

瑪莎（左起）、蕭秉治、鼓鼓、聖皓拍攝MV一起玩團。

（相信音樂提供）

蕭秉治推出新專輯《完人》當中《勝利人生》MV，除了瑪莎助陣，另外還加入麋先生主唱聖皓以及「鼓鼓」呂思緯一起在MV中玩團，粉絲興奮幫取團名「瑪莎拉（師）弟」，敲碗這個「MV限定成團」可以「原地出道」。

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「瑪莎拉弟」在MV裡一起玩團，飾演公司的主管以及員工，同時也是一群最好的朋友，齊力開啟《勝利人生》，但被問到未來是否有機會看到這支限定團一起表演？瑪莎則笑嗆：「你們不能這樣趁機ㄠ啊！」

談起邀請瑪莎、鼓鼓、聖皓拍MV原因，蕭秉治說：「鼓鼓和聖皓是我在這個圈子裡唯二，兩個最好的朋友，瑪莎哥是我認為圈內最好相處的一位大哥。」

8月23日蕭秉治將到高雄巨蛋舉辦「活著Alive」演唱會，門票將在2月9日中午12點於拓元售票系統開賣，另外2月15日他會到高雄流行音樂中心旁廣場舉辦簽票會，幸運歌迷將有機會到後台與他1對1合影留念。

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