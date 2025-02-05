謝金晶心動韓國歐巴 合唱葉諾帆被送作堆

謝金晶（左起）、葉諾帆與向蕙玲插花迎接金蛇年。（記者胡舜翔攝）

記者陽昕翰／專訪

謝金晶、向蕙玲與葉諾帆合體插花迎接金蛇年，單身10年的謝金晶沒能在豬哥亮生前結婚仍有遺憾，招認近期在友人牽線下，結識了一名韓國的高壯男，她笑喊：「我從來沒有放棄愛情啊，期待有機會開花結果。」對方甚至為了她從釜山開車直奔大邱追愛，就只為了見上一面。

謝金晶平常忙工作，若有空檔就喜歡出國旅遊，去年她常飛韓國，在友人的介紹下認識了這位韓國歐巴，她稱目前仍是在互相了解的階段。

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前陣子謝金晶到大邱旅遊，對方得知後隨即報名要當地陪，特地開車到大邱與她相聚，儘管碰面時間不長，仍讓她有些感動，直呼這位韓國歐巴是行動派，他會說中文，所以溝通無礙，現在因為分隔兩地，比較常透過私訊聊天維繫感情。

謝金晶笑稱過年沒有被長輩逼婚，反倒是因為與師弟葉諾帆合唱了《愛的小花蕊》、《心嘸願情不斷》兩首情歌，很常被歌迷送作堆。

葉諾帆尷尬表示：「我們第一次碰面就要牽手合唱情歌，感覺像是第一次見面就要上一壘。」就連唱片公司老闆都覺得他們很匹配，認為他倆的合唱很有化學效應。

同樣單身許久的向蕙玲也推出專輯《愛情約定》，提到高齡101歲的阿嬤不幸在年前過世，今年的過年格外傷悲，受訪談到：「說要現在放下是不可能的，阿嬤生前很自豪有個『歌星孫女』，我現在只能盡量調整心態，只是腦海裡面浮現以前的相處畫面，就是會邊想邊哭。」

向蕙玲這些年為了陪伴年邁的阿嬤，很少有機會出遠門旅遊。」她透露新年願望是要多花點時間在自己身上，就算沒有男友，也可以跟好姐妹相約出遊，人生不要留下遺憾。

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