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《人物專訪2-2》安芝儇愛喝台啤 南珉貞狂戀金門高粱

安芝儇酒量極佳，在韓國一天跑5間酒吧是司空見慣的事。（記者胡舜翔攝）安芝儇酒量極佳，在韓國一天跑5間酒吧是司空見慣的事。（記者胡舜翔攝）

記者林欣穎／專訪

安芝儇過去透露來台的困擾是找不到人陪她喝酒，同為啦啦隊女孩的林岱縈也曾說，之前去韓國找安芝儇玩幾乎都是跑酒吧行程，安芝儇、南珉貞、Mingo受訪時則笑說韓國人聚餐確實都是這樣玩，安芝儇更說自己很常從晚上喝到早上，一天跑5間酒吧都不是問題。

安芝儇表示，與其說是沒人陪她喝，更不如說是在台灣都在工作、沒有時間喝，加上台灣酒吧很少有開到早上的，她還自曝可以連喝3瓶燒酒，也分享自己很喜歡台灣啤酒，而南珉貞則是很喜歡金門高粱，「我喜歡高濃度的，但喝一點點就容易醉。」

Mingo分享蛇年新計畫是買車送家人 。（記者胡舜翔攝）Mingo分享蛇年新計畫是買車送家人 。（記者胡舜翔攝）

而聊到今年願望，Mingo想要買車送給家人，安芝儇的目標是今年能在韓國買房，而去年開始在台灣租屋的南珉貞則發下豪願，希望之後有錢能帶著同樣喜歡上台灣的媽媽久住，「媽媽是咖啡廳老闆娘，如果她過來可以開咖啡廳，但可能不能讓我妹妹（南至苑）來，怕她把我的工作搶走！」

南珉貞希望存錢帶媽媽來台灣久住。（記者胡舜翔攝）南珉貞希望存錢帶媽媽來台灣久住。（記者胡舜翔攝）

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