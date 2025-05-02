晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

I級補教老師下海拍AV 曾拍泳裝寫真一脫成名

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本寫真女星紫堂留衣（紫堂るい）擁有亮眼外貌，以及I級傲人身材，深受粉絲喜愛。她8歲起就擔任童星，卻曾經為了學業退出演藝圈，轉行為補教老師，如今傳出她將進軍暗黑界，以AV女優身分出道，引起粉絲暴動！

紫堂留衣宣布進軍暗黑界。（翻攝自IG）紫堂留衣宣布進軍暗黑界。（翻攝自IG）

紫堂留衣8歲就被星探發掘，展開演藝生涯，曾經是NHK教育節目的固定嘉賓。然而，她為了專心學業，在大學考試前宣告退出演藝圈，讓不少粉絲心碎。值得一提的是，考入大學後，她轉行至補教業擔任老師。

紫堂留衣發現，學生經常無法集中精力學習，因此意識到自己的身材過於出眾，2023年11月選擇再次回到觀眾視野，於雜誌《FRIDAY》中以泳裝寫真亮相。

紫堂留衣近日宣布，將在成人片商Muteki以AV女優身分出道，坦言作為寫真明星的時間裡，獲得許多寶貴經驗，也因為如此產生想要邁出更大一步、挑戰新環境的想法。「如今終於能夠向大家報告，真的非常開心！感謝一直以來支持我的粉絲們，也希望藉由這個契機開始認識我的人，今後也能見證我更加活躍的模樣！」消息一出，粉絲也紛紛送上祝福。

在 Instagram 查看這則貼文

紫堂るい（@rui_shido）分享的貼文

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中