I級補教老師下海拍AV 曾拍泳裝寫真一脫成名

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本寫真女星紫堂留衣（紫堂るい）擁有亮眼外貌，以及I級傲人身材，深受粉絲喜愛。她8歲起就擔任童星，卻曾經為了學業退出演藝圈，轉行為補教老師，如今傳出她將進軍暗黑界，以AV女優身分出道，引起粉絲暴動！



紫堂留衣宣布進軍暗黑界。（翻攝自IG）

紫堂留衣8歲就被星探發掘，展開演藝生涯，曾經是NHK教育節目的固定嘉賓。然而，她為了專心學業，在大學考試前宣告退出演藝圈，讓不少粉絲心碎。值得一提的是，考入大學後，她轉行至補教業擔任老師。

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紫堂留衣發現，學生經常無法集中精力學習，因此意識到自己的身材過於出眾，2023年11月選擇再次回到觀眾視野，於雜誌《FRIDAY》中以泳裝寫真亮相。

紫堂留衣近日宣布，將在成人片商Muteki以AV女優身分出道，坦言作為寫真明星的時間裡，獲得許多寶貴經驗，也因為如此產生想要邁出更大一步、挑戰新環境的想法。「如今終於能夠向大家報告，真的非常開心！感謝一直以來支持我的粉絲們，也希望藉由這個契機開始認識我的人，今後也能見證我更加活躍的模樣！」消息一出，粉絲也紛紛送上祝福。

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