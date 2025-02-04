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娛樂 最新消息

福伯放手一搏變身「紅浩克」 安東尼接棒《美國隊長》自豪新起點

安東尼麥基（左）和哈里遜福特合作《美國隊長：無畏新世界》，對彼此都讚不絕口。（美聯社）安東尼麥基（左）和哈里遜福特合作《美國隊長：無畏新世界》，對彼此都讚不絕口。（美聯社）

〔記者許世穎／台北－洛杉磯連線報導〕漫威電影宇宙今年首部鉅作《美國隊長：無畏新世界》昨舉行線上國際記者會，接棒成為「美國隊長」的安東尼麥基直說對電影感到自豪，並預告這將是「新的起點」。「福伯」哈里遜福特首度加入漫威電影宇宙飾演「羅斯總統」，除了對接替已故的威廉赫特表示榮幸，也笑言變身紅浩克毫無猶豫︰「我直接放手，沒有人攔住我！」

安東尼麥基化身新一代美國隊長，直說將對漫威電影宇宙的未來產生深遠影響。（漫威影業提供）安東尼麥基化身新一代美國隊長，直說將對漫威電影宇宙的未來產生深遠影響。（漫威影業提供）

過去安東尼飾演的「獵鷹」山姆是「美國隊長」的好夥伴，終於升格男主角躍上銀幕，他相當高興看到角色獨立，迎來高光時刻，更透露拍攝第一天，在片場認識超過10年的夥伴們都過來向他道賀，「我很高興能夠與這群老朋友們一起完成這件事。」

哈里遜福特在《美國隊長：無畏新世界》變身紅浩克。（漫威影業提供）哈里遜福特在《美國隊長：無畏新世界》變身紅浩克。（漫威影業提供）

福伯飾演的羅斯總統在片中意外變身紅浩克和山姆對打，他說未來仍樂意回歸，但期望角色發展不只是紅浩克，「在這樣一部充滿動作與想像力的電影裡，展現出能讓人產生共鳴、易於理解且令人安心的人性至關重要，我非常高興能參與其中，很榮幸能在偉大的演員威廉赫特奠定的基礎上詮釋這個角色。」

安東尼也形容《美國隊長：無畏新世界》就像當初首集《美國隊長》一樣，宛如下一個史詩時刻的奠基石，「我們正站在全新旅程的起點，回顧過去漫威所成就的一切，現在輪到我們站上這個舞台，我真的無比自豪。」《美國隊長：無畏新世界》將於2月12日在台上映。

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