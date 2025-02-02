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娛樂 最新消息

王力宏金蛇報喜 攜手約翰傳奇譜新歌

王力宏（左）與約翰傳奇的合作備受歌迷期待。（西東音樂提供）王力宏（左）與約翰傳奇的合作備受歌迷期待。（西東音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕金蛇年到來，金曲歌王王力宏宣布與美國R&B天王約翰傳奇合作的消息，他表示：「超開心能與這位『傳奇哥』一起創作音樂並成為好朋友。迫不及待讓你聽到我們不可思議的新歌！」另一位歌王蕭煌奇大年初四就開工，預告今年將推出台語專輯。

王力宏下月將啟動「最好的地方」全新巡演，昨天於社群曬出與約翰傳奇在錄音室的合影，驚喜宣布合作計畫。

據悉，王力宏與約翰傳奇自去年就開始合作，兩人共同創作、錄製新歌，對彼此的音樂理念和創作方式產生了極大的共鳴，在錄音室裡一拍即合，新歌更是令人期待。

約翰傳奇坐擁12項葛萊美獎座，集歌手、詞曲作家、唱片製作人及演員身分於一身，更是娛樂圈第13位斬獲「大滿貫（EGOT）」的全能音樂人，曾獲艾美獎、葛萊美、奧斯卡、東尼獎的殊榮。

蕭煌奇（中）與愛徒李吳兄弟變裝參加尾牙。（華納音樂提供）蕭煌奇（中）與愛徒李吳兄弟變裝參加尾牙。（華納音樂提供）

蕭煌奇開工赴新加坡連唱3天 預告台語專輯＆演唱會籌備中

金曲歌王蕭煌奇工作滿檔，昨起就上工，連續3天在新加坡金沙酒店開唱，活動邀約不斷。蕭煌奇年前也舉辦了尾牙，主題訂為「宮廷風」，歌王變裝成了撒紅包的宰相，愛徒李吳兄弟則扮演了帥氣的錦衣衛。

蕭煌奇預告蛇年的工作計畫，包括台語專輯及演唱會，「在北部也會有一場演唱會，也希望能到更多全世界有華人的地方演出、寫更多大家喜歡的歌曲。」

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