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《唱片類》嘶嘶如意 金曲嗨歌愈唱愈好運

周杰倫唱過《蛇舞》，MV場景搭建宛如金碧輝煌的宮殿。（杰威爾提供）周杰倫唱過《蛇舞》，MV場景搭建宛如金碧輝煌的宮殿。（杰威爾提供）

記者陳慧玲／專題報導

黃明志（右）和王彩樺（左二）合唱蛇年新歌，MV劇情搞笑。（亞洲通文創提供）黃明志（右）和王彩樺（左二）合唱蛇年新歌，MV劇情搞笑。（亞洲通文創提供）

歡喜迎蛇年，除了馬來西亞創作歌手黃明志邀請王彩樺合唱應景歌曲《蛇出來了》，另外包括天王「周董」周杰倫還有伍佰等多位歌手也唱過與蛇有關的歌曲，巧的是，神話故事中的蛇總給人神祕印象，因此這些歌曲多少也帶有神秘色彩。

布蘭妮曾在頒獎典禮上「與蛇共舞」，讓歌迷印象深刻。（法新社）布蘭妮曾在頒獎典禮上「與蛇共舞」，讓歌迷印象深刻。（法新社）

歌手與蛇有聯動的，讓人印象最深刻的就是布蘭妮曾於2001年MTV頒獎典禮上演唱《I’m a Slave 4 U》，大膽讓蛇纏在脖子上扭動，「與大蟒蛇共舞」也成了MTV音樂獎經典畫面之一，布蘭妮也說過那是她最愛的表演片段。

前陣子剛過46歲生日的周董曾和梁心頤合唱一首《蛇舞》，他和好友黃俊郎共同創作這首歌，歌詞中重複出現尼羅河、金字塔，主要是尼羅河曾是古埃及經濟興衰的重要命脈，傳說中尼羅河的河神就是蛇的化身。周董親自擔任MV導演，他在裡面還做出「蛇形刁手」手勢，女舞者則露出蛇腰搖擺舞動。

伍佰曾在《夢的河流》專輯中唱過一首《蛇》，巧妙的編排加入印度蛇舞的旋律，歌詞唱出「你是一條婀娜的蛇，蜿蜒在銀色的月河」，歌曲雖是探討歷史，卻以蛇帶來的神秘力量給歌迷更多想像空間。

相較之下，黃明志和王彩樺合唱的《蛇出來了》則是較另類的蛇年「賀歲歌」，MV點擊超過500萬次，歌迷笑說很洗腦，王彩樺扮演蛇姬也很性感逗趣。

談到蛇，總是不免想起《白蛇傳》裡的愛情故事，金曲歌王蕭敬騰就創作、演唱過一首《白蛇傳》，幽默唱出「許仙我想你更明白，白娘娘她絕對不是個壞女孩」，以及金句「真的愛情不用買，就像白蛇傳永垂不朽一直在」。

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