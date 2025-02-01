小龍賀歲！盤點影視話蛇經典夯戲

趙雅芝（左）和葉童合作的《新白娘子傳奇》，至今仍是許多人心中的經典。（翻攝自網路）

記者許世穎、蕭方綺／專題報導

文英在《熱帶魚》中扮成「巨蛇娘娘」堪稱一絕。（中影提供）

適逢農曆蛇年，提到影視作品中應景的蛇形象，古今中外都有不少經典的例子，從浪漫、玄奇、搞笑，甚至恐怖，題材應有盡有，以下這幾部作品堪稱是最讓人印象深刻的代表作！

《飛機上有蛇》片名直白，是一部限制級黑色喜劇。（翻攝自網路）

《戲劇篇》

《大蟒蛇：神出鬼沒》堪稱好萊塢最知名的「蛇災難片」系列，今年底將推出重啟版。（翻攝自網路）

最傳奇白蛇

范文芳（右）和張玉嬿在《青蛇與白蛇》分別扮演白蛇和青蛇，卻有不同的美。（翻攝自網路）

趙雅芝在1992年的《新白娘子傳奇》詮釋白娘子，播出後掀起一股「白蛇熱」，她還受封「永遠的白娘子」。

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張曼玉（左）和王祖賢在《青蛇》片中分飾青蛇、白蛇，多年後仍讓人印象深刻。（翻攝自網路）

她的扮相傳神，氣質看似古典優雅，卻能勾勒出一點蛇妖感，奠定觀眾對她的印象，至今仍無人能超越。有網友點評趙雅芝版白素貞已經脫離蛇妖的範疇，比仙還仙，堪稱最傳奇的白素貞。

最氣質蛇妻

范文芳和金鐘戲王李銘順這對金童玉女，在2001年台灣播出的八點檔《青蛇與白蛇》中飾演「白蛇」白素貞與許仙，范文芳氣質出眾，扮演白素貞少了原著的狐媚感，看來相當無害，被網友評為「最有氣質的白娘子」。另外，張玉嬿戲中扮演青蛇，與范文芳的古裝扮相各有不同美感。

《青蛇與白蛇》顛覆原著《白蛇傳》內容，詳細描寫白蛇和許仙的戀愛史，戲中白素貞為許仙絞盡腦汁，助許仙考中狀元，流芳百世。

《電影篇》

最嫵媚蛇精

由影后張曼玉和王祖賢兩位影壇一代美人，在1993年電影《青蛇》中化身青蛇與白蛇，堪稱影史最嫵媚、最魅惑的蛇精代表。電影由徐克執導，根據李碧華的同名小說改編，故事則取材自中國民間傳說《白蛇傳》。

電影描述兩名蛇精姊妹渴望體驗人間煙火，化身倩麗女子行走塵世，與許仙譜出纏綿戀曲、歷經重重劫難，並和恪守戒律卻凡心大亂的法海和尚展開對峙。以生動場景、靈活運鏡，探索人類中心主義之外的歡愉愛欲，帶領觀眾重新思考何謂愛情，以及身為「人」的意義。

最另類蛇人

注意，是蛇人而非人蛇，為什麼呢？因為片中這條「蛇」真的是人不是「蛇」。已故本土演員文英在1995年經典國片《熱帶魚》中化身的「巨蛇娘娘」堪稱全片最經典，也是最被影迷提及的一場戲，尤其她一句「嫌難看回家去看你老母」堪稱一絕，據她本人表示是拍到生氣的即興發揮。

該片為金馬獎最佳導演陳玉勳的電影處女作，以充滿赤子之心的幽默喜劇，犀利針砭台灣教育體制，除了讓陳玉勳拿下第32屆金馬獎最佳原著劇本，文英也憑精湛演出拿下最佳女配角。

最荒謬蛇群

好萊塢的動物型災難片向來不缺題材，2006年上映的《飛機上有蛇》片名直白告訴觀眾：「對，就是一個飛機上有蛇的故事」。

電影由堪稱影史最會飆「F」髒話的「神盾局長」山繆傑克森主演，他飾演的FBI探員帶著一個青少年目擊證人從夏威夷搭機前往洛杉磯準備出庭作證，沒想到黑幫頭目為了阻止一切想痛下殺手，他的手下便設法偷渡一堆各式各樣、飢餓毒蛇上機，結果造成群蛇在飛機上狂竄狂咬，恐怖之餘還有些荒謬，基本上定調為限制級黑色喜劇。

最大尾蟒蛇

1997年上映的《大蟒蛇：神出鬼沒》堪稱好萊塢最知名的「蛇災難片」系列，電影描述南美洲亞馬遜河流域的可怕巨蟒。

沒錯，是系列喔！因為電影賣座，後來連拍了3部續集，雖然不是每一部都有上院線，但蛇主角實力高強、威名赫赫，後來竟然還跟《史前巨鱷》展開跨界大戰！

重啟版的《大蟒蛇》預計今年底推出，大手筆找來傑克布萊克和「蟻人」保羅路德兩大喜劇界翹楚一同演出，但進一步細節目前仍保密到家。

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