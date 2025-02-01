蔡旻佑揪父母暢玩新加坡 林芯儀大阪合影史奴比淚崩

蔡旻佑趁春節年假和全家一起出遊新加坡。（人見人愛娛樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕許多藝人都趁年假出遊，蔡旻佑相約父母暢遊新加坡，他說：「以前都是為了工作快閃新加坡，這次終於可以帶著爸媽、家人好好在這邊旅行走走。」林芯儀則是快閃大阪，在遊樂園玩時還意外淚崩。

蔡旻佑與哥哥籌備了4天的新加坡之旅 ，全家共6大2小總動員，走遍環球影城、魚尾獅、天空樹等知名景點，格外珍惜與家人的相處時光。

請繼續往下閱讀...

蔡旻佑談到農曆假期都在狂吃，他說：「年後要來嚴格控管體態，希望減掉4公斤。」至於金蛇年的目標，蔡旻佑表示：「要把七專（第七張專輯）『生出來』，透過接下來的巡演將累積更多靈感。」

林芯儀圓夢與史奴比人偶合照。（旺多福多媒體工作室提供）

林芯儀飛到日本大阪度假，她在環球影城與最愛的卡通人偶史奴比合影時，情緒激動哭了，事後忍不住自嘲：「第一次與史奴比本人拍照竟然感動到爆哭，我好荒唐。」今年她要再次參加健美比賽，招認過年期間不敢放縱非常忌口。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法