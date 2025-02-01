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娛樂 最新消息

再度挨轟！曾國城連拍「台灣英雄」陳晨威2巴掌

曾國城（右）在節目中輕拍陳晨威（左）2巴掌，意外引發爭議。（翻攝自YouTube）曾國城（右）在節目中輕拍陳晨威（左）2巴掌，意外引發爭議。（翻攝自YouTube）

〔記者蕭方綺／台北報導〕曾國城今年主持民視除夕特別節目《民視第一發發發》，遊戲過程中吐槽來賓、台灣隊棒球選手陳晨威都不笑，連拍對方臉頰2下，叫他多點笑容，卻引發網友正反兩面評價。曾國城指出當天跟陳晨威在節目中的互動很好，「笑」果也好，認為有些網友反應太過敏感；民視則解釋「那並不是真的打」，表示台灣英雄參加錄影也很投入，不過之後會提醒主持人多注意，畢竟選手不是純藝人，以免影響觀感。

曾國城二度因主持風格惹議，這回他認為網友太敏感。（資料照，記者陳奕全攝）曾國城二度因主持風格惹議，這回他認為網友太敏感。（資料照，記者陳奕全攝）

民視緩頰不是真打 曾嗆黑粉製造事端 喊話陳發聲澄清

節目中，陳晨威抽到董志成及宮美樂當隊友，讓他笑不出來，眾人也紛紛看笑話，曾國城為了鼓勵他，將他叫過來，並在他臉上拍了2下，喊著要他「笑一下，笑一下」，當下陳晨威確實也笑出來，並回曾國城：「你為我做的夠多了。」豈料這樣的互動遭網友放大檢視。

陳晨威。（本報資料照）陳晨威。（本報資料照）

該片段意外引起網友討論，有人認為曾國城此舉不尊重人，怒批：「在台灣的綜藝節目主持人水準在哪？好歹人家也是冠軍選手！或許陳晨威不介意，但尊重很難嗎？」但也有網民認為當事人都沒說話，不只陳晨威並沒有露出不悅的表情，連後方隊友陳冠宇看到這一幕，也是笑到不行。

曾國城去年主持《一字千金》，被來賓控訴屢次拿她身材開玩笑，這回再度因主持風格惹議，他此次頗生氣，表示：「跟陳晨威在節目裡互動得可好的咧，有看節目的都應該『很明顯地』感受到！那些意圖製造事端的粉絲太敏感了！」還喊話陳晨威：「麻煩陳晨威本人幫忙發聲制止一下那些莫名其妙的搖旗吶喊好嗎？」接著自嘲春節假期會好好思考之後能以更幽默的表現方式主持。

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