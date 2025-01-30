（專訪）《完美伴侶》致敬《魔鬼終結者2》 導演遺憾沒找到救世主之母跨刀

編導德魯漢考克（右）執導《完美伴侶》大獲好評，他盛讚女主角蘇菲柴契爾演技精湛。（華納兄弟提供）

〔記者許世穎／台北－洛杉磯連線專訪〕驚悚愛情片《完美伴侶》編導德魯漢考克接受本報專訪暢聊電影秘辛，透露電影中女主角的機械手臂致敬了他的愛片《魔鬼終結者2》，甚至曾想找救世主之母「莎拉康納」琳達漢彌頓來客串，「很可惜最後沒有成功！」

編導漢考克透露創作該片其實是想證明自己也能駕馭類型片，「我過去多以情境喜劇、青少年等題材為主，但我熱愛恐怖、科幻和驚悚類型片，而《完美伴侶》是我覺得能創作這個類型故事的最佳版本。」結果首度執導驚悚片便獲絕佳好評。

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片中傑克奎德飾演的軟爛男過度操控蘇菲柴契爾飾演的機器人，漢考克透露最初曾想讓機器人當反派，但創作過程意識到這個女性機器人其實是故事中最令人同情的角色，「當我開始圍繞這個想法進行創作時，整個故事才真正展開。」

漢考克也大讚兩人非常出色，讓整個拍攝變得輕鬆，「傑克憑藉個人魅力將一個糟糕的男人詮釋得相當討喜」，飾演機器人的蘇菲除了演技精湛，更能說哭就哭，「她甚至能選擇眼淚從哪隻眼睛流出來，非常驚人！」《完美伴侶》已在台上映。

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