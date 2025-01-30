家有貼心嬌妻 康康潔身自愛運動養生

康康非常疼愛老婆大人，老夫少妻感情很甜蜜。（記者陳奕全攝）

記者陽昕翰／專訪 記者胡舜翔／攝影

康康與小18歲的嫩妻張家霈結婚逾14年，育有一雙可愛兒女，他稱婚後拒絕誘惑「潔身自愛」，凡事以妻為重，更笑說：「年輕時曾交了很多女朋友，現在有了太太，還有小孩子要保護，不可能去做亂七八糟的事情。」

康康受訪透露，與老婆年紀有段差距，夫妻倆就連吵架都吵不起來，更稱另一半非常貼心及成熟，從來不會亂發脾氣。

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康康跟老婆育有一雙兒女，曬出溫馨全家福。（康康提供）

康康透露，有次為了幫老婆圓夢，買了偶像張學友的演唱會門票，結果他出包搞錯了日期，到了小巨蛋才發現，最終不得其門而入。

康康本來以為老婆看不到偶像會發飆，沒想到老婆還安慰他：「沒有關係，我們就下次再去看。」反而讓他很不好意思。

此外，康康多年前因為頸動脈阻塞差點中風，這幾年努力運動變得很養生，只是去年底工作太忙身體又出了狀況。

康康談到：「我有痛風的問題，這4年來都控制很好，結果跑活動太多太操了，我感冒又倒嗓，還長了針眼，幾乎都家裡休養。」

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