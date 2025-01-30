康康揪嫩妻參拜 龍山寺求安康

康康（右）與張家霈相約到龍山寺參拜。（記者陳奕全攝）

記者陽昕翰／專訪

農曆新年到來，康康大年初二陪太座張家霈回娘家，不忘提前參拜龍山寺走春，他是第一次帶老婆到廟裡參拜，夫妻倆都覺得新鮮。出道將滿30年的康康，金蛇年同樣求身體健康，只為了守護最愛的老婆及一雙兒女。

★歌唱主持雙贏 出輯重返週六黃金檔

康康在年前行程滿檔，為了主持《綜藝一級棒》忙翻，而他深信「聽某嘴，大富貴」的道理，去年在老婆的支持下重返週六黃金檔主持，順利奪下了好成績。

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其實康康已經長達8年沒有主持黃金時段的綜藝節目，受訪坦言：「我曾經想過，應該是不會再有大型節目的主持機會了。」這幾年他把重心放在歌唱事業，「我可以做音樂、舉辦演唱會，對我來講，都是希望留一些好的作品，不管成績好與壞。」

而康康沉潛8年推出創作專輯，入圍了金曲獎台語歌王，也在北流、高流舉辦了大型演唱會，去年也為一雙兒女發行了兒歌專輯。

康康分享新年願望，祈求新的一年平安健康。（記者陳奕全攝）

★57歲再登主持高峰 2月攜手胡瓜登北流

康康慶幸自己的努力沒有白費，「我相信我在每一個階段都不是好運，我也在地方電視台主持，這些年接觸到了很多素人，累積了不同的主持經驗。」

其實去年康康收到《綜藝一級棒》的節目邀約後，深知這會是一場硬仗，對手還是前輩白冰冰，內心非常糾結。康康談到：「我都已經57歲了，最後是我太太給我很大的鼓勵，她相信我一定做得到。」而他接下主持重任，率領許志豪、陳隨意等主持群，攜手拿下了好成績。

對於常被拿來跟對打的白冰冰做比較，康康表示：「我的心裡還是很尊敬冰冰姐的，這就是環境所逼，不是我造成的。」相信前輩見過大風大浪，一定不會跟他計較。

康康更幽默補充：「我要感謝冰冰姐跳槽成功，還要感謝瓜哥前陣子來幫我們的節目站台。」康康提到結束農曆假期，馬上就要投入「鑽石舞台之夜演唱會」排練，很期待與胡瓜的合作，演唱會2月22、23日在台北流行音樂中心登場。

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