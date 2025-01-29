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娛樂 最新消息

江蕙年前送暖不間斷 金蛇年獻好歌聲

江蕙新年祝福大家平安健康，擁有快樂人生。（喜歡音樂提供）江蕙新年祝福大家平安健康，擁有快樂人生。（喜歡音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕歡喜過新年！天后「二姐」江蕙也送上祝福：「大家平安健康！有健康的身體、平安的日子，就會擁有快樂的人生。」迎向金蛇年，江蕙最令歌迷期待的就是今夏北高20場演唱會，渴望重溫她的動人好歌聲。

昨晚除夕夜，家家戶戶團聚圍爐，以前江蕙喜歡吃的年菜之一是爸爸的拿手菜螺肉蒜。民眾守歲習慣看除夕特別節目娛樂助興，據悉江蕙以前除夕夜也有一些有趣回憶，友人透露，以往過年前江蕙會受邀上電視預錄特別節目，除夕夜播出，有一年她吃完年夜飯、發完紅包，接著就自己回房間關起門看電視，沒想到妹妹江淑娜隨後也跟著進去她房間，想邊聊天邊看除夕特別節目。

江蕙突然跟江淑娜說：「妳家沒電視喔？」作勢要把妹妹趕出房間，要她自己回家看電視，過年就是要熱鬧，但江蕙選擇「閉關」看除夕節目，家人也猜到，她追求完美，想檢視自己上電視表現如何，才會急著把妹妹趕出房門，至今仍是家人間難忘回憶。

年前送暖，江蕙日前委託友人致送紅包給視障歌手李炳輝夫婦，據了解，她默默送紅包的暖舉至少十多年了，前幾年「小哥」費玉清也一起加入，兩人心中都充滿愛，但個性低調，知悉李炳輝夫婦身體狀況不好，演出機會也少了很多，為了讓李炳輝也能好好過年，紛紛伸出援手，在過年前致上紅包給予祝福。

每年李炳輝收到江蕙和費玉清的暖心紅包，都會透過幽默詼諧方式表達謝意，唱唱歌，說說話，藉由錄影致謝兩人愛心之舉。

其實江蕙暖舉不只一件，日前也託人送上紅包給提供愛心待用餐的咖哩店，支持店家的善舉，網友感動說這就是「善的循環」，另外也致贈紅包給曾受助於該店家的瘖啞爸爸，希望他和孩子可以好好過年。

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