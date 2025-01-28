經典台劇新春抱團 一次看個夠

楊謹華（左起）、陳庭妮、謝瓊煖成《影后》閨密組。（Netflix提供）

記者蕭方綺／專題報導

蛇年到！農曆新年有9天連假可以好好追劇，無論是搞笑的《何百芮的地獄毒白》、洞悉人性的《影后》或是懸疑感十足的歷史劇《聽海湧》「蛇」麼都有，滿足你過年與親友抱團追劇的各種選擇！

影后 揭秘演藝圈鬥爭風雲

播出平台／Netflix／12集

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蟬聯10週Netflix前十名的夯劇《影后》，集結包括謝盈萱、楊謹華、楊貴媚、鍾欣凌等台灣大咖演員，描述演藝圈幕後人和人之間情感、背叛、人情壓力、金錢和鬥爭的風起雲湧被網友喻為「年度台劇頂峰」，絕對值得利用過年假期一口氣追完！

無論是謝盈萱、楊謹華的閨密情，謝瓊煖作為八點檔肥皂劇演員，為了養家什麼戲都可以演的無奈心情，抑或是林廷憶從小白兔變身成心機女，都能看她們的成長，她們的墜落以及她們的光榮退場，經歷一場心情跌宕起伏的三溫暖。

由郭書瑤（右）飾演的「何百芮」在生日當天慘遭男友張睿家狠甩。（HBO GO提供）

何百芮的地獄毒白 網紅人生躍上螢幕

播出平台／愛奇藝、HBO MAX／13集

改編自網紅「宅女小紅」人生故事，劇中郭書瑤經歷男友突然分手，劈腿對象竟是她的老女上司，情緒崩潰之下她衝動辭職，並化身為「地獄來的前女友」，在IG大肆創作卻意外爆紅，展開了一段意想不到的人生旅程。

劇集中最經典，莫過於是重現前男友分手對白：「我的空虛是一頭野獸，會傷害身邊的人。」讓人印象深刻，另外這齣戲也貼近生活，像是上班匆忙卡到內衣、公司如廁撞見維修人員，以及老鳥同事張開毛絨絨腋下請求幫剪等奇事，彩蛋連發，這些連宅女小紅都訝異編劇怎麼都挑這些支微末節的小事呈現，包準你開懷大笑度過新的一年。

《聽海湧》黃冠智（左起）、吳翰林、朱宥丞在戰俘營互相扶持。（公視提供）

聽海湧 二戰故事充滿玄機

播出平台／Hami Video、Netflix／5集

《聽海湧》故事描述二戰時期，台籍青年黃冠智、吳翰林和朱宥丞被徵召至外地監管戰俘，沒想到捲入一連串的可怕事件，真實呈現戰爭的殘酷，戰爭是恐懼，是波濤洶湧的浪，這些因戰爭流離四散的人們，還回得了家嗎？他們還有家嗎？

這齣歷史劇，有著美劇《美國犯罪故事》、日本電影《嫌疑犯X的獻身》這般高度懸疑卻又充滿情感衝突的故事，處處充滿玄機，讓人好奇真正的答案會是什麼。

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