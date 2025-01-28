晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

經典台劇新春抱團 一次看個夠

楊謹華（左起）、陳庭妮、謝瓊煖成《影后》閨密組。（Netflix提供）楊謹華（左起）、陳庭妮、謝瓊煖成《影后》閨密組。（Netflix提供）

記者蕭方綺／專題報導

蛇年到！農曆新年有9天連假可以好好追劇，無論是搞笑的《何百芮的地獄毒白》、洞悉人性的《影后》或是懸疑感十足的歷史劇《聽海湧》「蛇」麼都有，滿足你過年與親友抱團追劇的各種選擇！

影后 揭秘演藝圈鬥爭風雲

播出平台／Netflix／12集

蟬聯10週Netflix前十名的夯劇《影后》，集結包括謝盈萱、楊謹華、楊貴媚、鍾欣凌等台灣大咖演員，描述演藝圈幕後人和人之間情感、背叛、人情壓力、金錢和鬥爭的風起雲湧被網友喻為「年度台劇頂峰」，絕對值得利用過年假期一口氣追完！

無論是謝盈萱、楊謹華的閨密情，謝瓊煖作為八點檔肥皂劇演員，為了養家什麼戲都可以演的無奈心情，抑或是林廷憶從小白兔變身成心機女，都能看她們的成長，她們的墜落以及她們的光榮退場，經歷一場心情跌宕起伏的三溫暖。

由郭書瑤（右）飾演的「何百芮」在生日當天慘遭男友張睿家狠甩。（HBO GO提供）由郭書瑤（右）飾演的「何百芮」在生日當天慘遭男友張睿家狠甩。（HBO GO提供）

何百芮的地獄毒白 網紅人生躍上螢幕

播出平台／愛奇藝、HBO MAX／13集

改編自網紅「宅女小紅」人生故事，劇中郭書瑤經歷男友突然分手，劈腿對象竟是她的老女上司，情緒崩潰之下她衝動辭職，並化身為「地獄來的前女友」，在IG大肆創作卻意外爆紅，展開了一段意想不到的人生旅程。

劇集中最經典，莫過於是重現前男友分手對白：「我的空虛是一頭野獸，會傷害身邊的人。」讓人印象深刻，另外這齣戲也貼近生活，像是上班匆忙卡到內衣、公司如廁撞見維修人員，以及老鳥同事張開毛絨絨腋下請求幫剪等奇事，彩蛋連發，這些連宅女小紅都訝異編劇怎麼都挑這些支微末節的小事呈現，包準你開懷大笑度過新的一年。

《聽海湧》黃冠智（左起）、吳翰林、朱宥丞在戰俘營互相扶持。（公視提供）《聽海湧》黃冠智（左起）、吳翰林、朱宥丞在戰俘營互相扶持。（公視提供）

聽海湧 二戰故事充滿玄機

播出平台／Hami Video、Netflix／5集

《聽海湧》故事描述二戰時期，台籍青年黃冠智、吳翰林和朱宥丞被徵召至外地監管戰俘，沒想到捲入一連串的可怕事件，真實呈現戰爭的殘酷，戰爭是恐懼，是波濤洶湧的浪，這些因戰爭流離四散的人們，還回得了家嗎？他們還有家嗎？

這齣歷史劇，有著美劇《美國犯罪故事》、日本電影《嫌疑犯X的獻身》這般高度懸疑卻又充滿情感衝突的故事，處處充滿玄機，讓人好奇真正的答案會是什麼。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中