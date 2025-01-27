林葉亭找到失智父心痛自責 林父失蹤11天跌落民宅水池

林葉亭難過自責沒有把爸爸照顧好。（林葉亭提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕林葉亭85歲失智爸爸失蹤11天後，昨上午在民宅水池中被發現，已成一具冰冷遺體，林葉亭認屍後當場崩潰，下午於二殯受訪時也一度難過到說不出話，自責沒把家人照顧好。

林葉亭（中）小年夜前夕團圓亡父，感謝這段期間警方與救難隊等人士的協助。（讀者提供）

苦等多日後終於找到爸爸，卻來不及說再見，令林葉亭相當心痛，「水落石出了，爸爸終於可以回家。」坦言兒子有安慰她說外公被困住的靈魂終於獲得釋放，或許外公現在更開心更自由，「我也是朝比較正面的方式去想，只是爸爸用這種方式離開我們，是真的很捨不得，我覺得是自己沒有把爸爸照顧好。」

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至於爸爸發生意外的經過、離世時間點，林葉亭表示還要等待檢察官調查釐清，而當時認出爸爸是因為衣服與失蹤時相同，也形容看到爸爸遺容時覺得還滿帥，欣慰爸爸臨走時還是呈現不錯的儀態。

林葉亭小年夜前夕團圓亡父，她感謝這段期間幫忙搜救的救難隊與警察，過年期間與家人原本就沒有安排工作，會好好送爸爸最後一程，昨也於社群發出動態寫下：「爸走了，太傷心無法言喻，暫時停止發文，謝謝大家。」

鍾欣凌昨發文回憶爸爸生前曾在路上昏倒一事，坦言最近同樣在為林葉亭爸爸掛心，無奈最終接獲噩耗，「在經歷了那麼長時間的尋找，得到這樣的答案，一定非常痛心。」唐從聖也在下方留言：「煎熬了那麼久，還是得到令人遺憾又心痛的答案，希望家屬都能夠快快從傷痛中走出來。」

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