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娛樂 最新消息

白冰冰進軍YT 揪郭忠祐「睏逗陣」

白冰冰透露年後新規劃，將經營YouTube頻道開節目。（記者陳奕全攝）白冰冰透露年後新規劃，將經營YouTube頻道開節目。（記者陳奕全攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕白冰冰昨出席尾牙開心宣布節目《超級冰冰Show》年後會改版加入新內容，更透露將開設YouTube節目《誠懇逗陣》，因名稱唸起來有台語「先睏逗陣（先睡一起）」的諧音，白冰冰被問到節目是否會在床上和來賓訪談，她則笑回是很不錯的主意，更脫口表示：「想找郭忠祐跟我睡！」引起全場爆笑。

白冰冰鬆口年後計劃推出YT頻道《誠懇逗陣》，前兩集分別開箱民宿和飯店，之後也打算要開箱豪宅，透露一集製作費用動輒數十萬元以上，但白冰冰不計較節目營利與否，她表示：「剛開始要先給大家看好看的，現在大家都等著看我的作品。」

綜藝天后撇與陳美鳳有瑜亮情節

而白冰冰今年與陽帆、陳美鳳、阿翔、賴慧如等人主持除夕《民視第一發發發》，日前陽帆受訪被問到「雙后」白冰冰、陳美鳳兩人的互動，陽帆說：「很好很好，沒說幾句話。」引起外界猜測是否雙后有瑜亮情結，白冰冰則說與陳美鳳是40年的好友，且都這把年紀了，雙方不會去較勁，「大家看節目就知道了。」

孔鏘曬照分享右腳腫如豬腳，目前仍找不到病因。（記者陳奕全攝）孔鏘曬照分享右腳腫如豬腳，目前仍找不到病因。（記者陳奕全攝）

孔鏘罹怪病右足腫像豬腳怕截肢

昨節目樂隊老師孔鏘也一同露面，走路姿勢一拐一拐的，原來是右腳最近發炎，他形容腫到像豬腳一樣、走路還會刺痛，不過跑遍各大診所醫院仍查不出病因，只能先乖乖吃藥，坦言最怕的就是截肢，孔鏘也說可能是因為工作太累、免疫力下降，「最簡易說法就是發炎，開的藥都一樣，消炎、止痛、抗生素，現在有每天好一點，希望不要拖到過年。」

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