（春節電影看板）玄彬《哈爾濱》搞暗殺 甜茶神變身《搖滾詩人》

玄彬在《哈爾濱》化身韓國民族英雄安重根，為了國家獨立奮戰。（網銀提供）

記者許世穎／專題報導

農曆新年倒數，今年賀歲檔台片罕見的在上映新片中缺席，不過東西洋大軍仍有不少佳片，包括日前來台宣傳的韓國男神玄彬主演的戰爭史詩片《哈爾濱》、動作巨星傑瑞德巴特勒在美國一上映就奪冠的《鑽石大劫案：極盜戰》，就連獲得奧斯卡肯定的《哥吉拉-1.0》都搶攻賀歲戰場。

★（動作篇）玄彬搏命《哈爾濱》 傑瑞德超爽《極盜戰》

請繼續往下閱讀...

☆《哈爾濱》

☆必看亮點：男神玄彬化身韓國民族英雄演繹關鍵一戰。

韓國戰爭史詩鉅片《哈爾濱》耗資350億韓幣（約台幣8億元）打造，玄彬飾演韓國獨立運動家安重根，為了讓國家獨立、迎向更自主的未來，對日本政治家暨韓國首任日本統監伊藤博文展開暗殺計畫，沒想到前有日軍追捕，後有組織內部暗藏危機，面臨內憂外患的嚴峻考驗。

傑瑞德巴特勒（左）和小歐席亞傑克森在《鑽石大劫案：極盜戰》攜手展開刺激劫案。（采昌提供）

☆《鑽石大劫案：極盜戰》

☆必看亮點：火爆動作、飛車追逐，還有痛快的劫盜劇情。

《鑽石大劫案：極盜戰》為2018年《極盜戰》續作，傑瑞德巴特勒繼續飾演流氓刑警「老大尼克」，與小歐席亞傑克森飾演的前海軍陸戰隊員唐尼遠赴歐洲，聯手完成史上最大鑽石搶案。全片充滿各式高難度動作戲，其中也包含精彩程度爆棚的飛車槍戰，堪稱開春最強動作爽片。

提摩西夏勒梅在《巴布狄倫：搖滾詩人》化身傳奇歌神巴布狄倫，強勢問鼎奧斯卡影帝。（探照燈影業提供）

★（傳記篇）《巴布狄倫》上身 甜茶飆金嗓

☆《巴布狄倫：搖滾詩人》

☆必看亮點：當紅男神再開金嗓化身傳奇歌神，強勢問鼎奧斯卡。

「甜茶」提摩西夏勒梅在新片《巴布狄倫：搖滾詩人》化身傳奇歌神巴布狄倫，從他19歲時帶著吉他和天賦異秉的詞曲才華來到紐約開始說起，揭開一代歌神不為人知的面貌。甜茶完美模仿獨特嗓音的如同巴布狄倫上身，不僅扮相維妙維肖，更能歌善演再展全才演出。

柏靈頓熊在《柏靈頓：熊熊去秘魯》展開祕魯大冒險。（索尼影業提供）

★（闔家觀賞篇）《柏靈頓》秘魯冒險 《工作細胞》體內戰爭

☆《柏靈頓：熊熊去秘魯》

☆必看亮點：最受影迷喜愛的柏靈頓熊熊三度大冒險。

評價超高、深受大人小孩喜愛的英國柏靈頓熊推出最新續作《柏靈頓：熊熊去秘魯》，這次柏靈頓熊來到秘魯的退休熊之家，拜訪他親愛的露西姑姑，與布朗一家再次被捲入一起神秘事件，前往亞馬遜雨林和秘魯的深山之中，展開一場華麗的冒險之旅。

《工作細胞》改編自同名人氣漫畫，有不少以「細胞視角」進行的劇情。（天馬行空提供）

☆《工作細胞》

☆必看亮點：同名人氣漫畫改編，搭配豪華卡司的熱鬧之作。

日本真人電影版《工作細胞》集結永野芽郁、佐藤健、蘆田愛菜、阿部貞夫、染谷將太、深田恭子等豪華陣容，帶領觀眾一窺體內世界豐富無比的「細胞樂園」，人類體內多達37兆個細胞，日夜不停拚命工作，以保護我們的健康與性命，當病原體入侵，「體內史上最大戰爭」也將就此展開。

蘇菲柴契爾（左）和傑克奎德在《完美伴侶》相愛相殺。（華納兄弟提供）

★（驚悚篇）《完美伴侶》相愛相殺 《狼人》悲傷重現經典

☆《完美伴侶》

☆必看亮點：謎一般的愛情關係，相愛相殺充滿驚悚爆點。

驚悚愛情片《完美伴侶》找來「新生代驚悚片女神」蘇菲柴契爾飾演甜美女神，《黑袍糾察隊》傑克奎德則變身愛耍小聰明、又帶點色慾的宅男，在超市偶遇便天雷勾動地火的兩人，成為眾人稱羨的完美伴侶，沒想到看似甜蜜的背後，竟有著驚人的秘密。

蘇菲柴契爾（左）和傑克奎德在《完美伴侶》相愛相殺。（華納兄弟提供）

☆《狼人》

☆必看亮點：重新演繹怪物經典，驚悚之餘卻又富含情感面。

驚悚品質保證的布倫屋製片公司繼《隱形人》後，再度將環球的怪物經典搬上大銀幕；描述一個家庭在農舍遇上了詭異怪物，受傷的父親因此開始有了異變，全新的「狼人」形象不僅駭人，還帶有悲劇色彩，反映出他們經歷的恐怖處境，更為傳統的狼人故事帶入全新方向。

首部獲得奧斯卡肯定的日本《哥吉拉》電影《哥吉拉-1.0》，在電影院的努力下終於登上台灣大銀幕。（達志影像）

★（災難篇）「鈔」強 《哥吉拉》無敵 《窒息倒數》海底救援

☆《哥吉拉-1.0》

☆必看亮點：史上首部獲得奧斯卡肯定的《哥吉拉》電影，影迷敲碗終於登台。

擊敗好萊塢電影，勇奪第96屆奧斯卡最佳視覺效果的《哥吉拉-1.0》，不僅是有史以來全球票房最高的日本電影之一，更是影史最成功的日本哥吉拉電影。前年推出時一直無緣在台上映，終於在今年春節登上台灣銀幕，更有包括Screen X版及IMAX版等特殊影廳，影迷終於不用再敲碗，可以一圓大銀幕欣賞該片的心願。

伍迪哈里遜（中）聯手劉思慕（右）、芬恩柯爾在《窒息倒數》上演一場不可能的救援。（CATCHPLAY提供）

☆《窒息倒數》

☆必看亮點：真實海底災難事件改編，大銀幕一睹世界上最危險的工作。

由奧斯卡提名男星伍迪哈里遜、「尚氣」劉思慕、芬恩柯爾主演的《窒息倒數》，改編自真實海底災難事件，描述被譽為「世界上最危險工作」的海底管道維修員，在一千呎深的海底進行維護作業時發生意外，因此展開一場關於生死存亡與求生的震撼故事。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法