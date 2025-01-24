「模王」cosplay大咖主持人 郭子乾、陳漢典掀回憶殺

陳漢典（左）、郭子乾模仿各世代主持人。（文總提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕2025除夕特別節目《WE ARE 我們的除夕夜》已於上週完成預錄，由郭子乾、陳漢典驚喜共演的模仿橋段掀起回憶殺，連網友敲碗不斷的傳奇人物「豬大哥」豬哥亮也驚喜登上舞台。

郭子乾扮成豬哥亮掀起回憶殺。（文總提供）

為盛大迎接電視金鐘60週年，主題「陪我一起長大的節目」集結《大嘻哈時代》4位人氣選手SAVAGE.M馬克、FRαNKIE阿法、阿夫Suhf、艾蜜莉AMILI組成限定男團「BSB」，帶領觀眾從1960年代一路回味台灣這些年來深入人心的電視史。

請繼續往下閱讀...

當代兩大「模王」郭子乾和陳漢典驚喜共演讓全場笑聲不斷，整段演出除了特別量身打造契合主題的詞曲外，舞台設計也包含了如《鐵獅玉玲瓏》、《康熙來了》等經典節目的布景重現，為觀眾帶來滿滿回憶殺。

兩人一連模仿了陽帆、孫越、張菲、司馬中原和蔡康永等深受各世代喜愛的主持人，郭子乾也扮成「秀場天王」豬哥亮，精湛的模仿技巧逗樂不少觀眾。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法