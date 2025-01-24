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娛樂 最新消息

劉以豪戲外坐著尿5年 柯佳嬿飆粗口 撇柯仙封號

劉以豪（左）和柯佳嬿戲裡是夫妻，受訪談起拍戲時發生很多趣事。（記者潘少棠攝）劉以豪（左）和柯佳嬿戲裡是夫妻，受訪談起拍戲時發生很多趣事。（記者潘少棠攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕劉以豪在Netflix新戲《童話故事下集》中被老婆柯佳嬿喝斥要坐著上廁所，昨一起受訪，劉以豪提到爸爸5年前就經驗分享：「坐著尿不錯欸，就不會亂噴了！」他聽從爸爸教誨，開始坐著上廁所，他說坐著尿是種體貼的選擇，過往女友也覺得他這行徑很貼心，只是有一回心血來潮站著尿尿，姊姊突然經過，聽見尿尿聲音比較大，驚呼：「你剛剛竟然站著尿！」讓他害羞又無奈。

柯佳嬿戲裡不滿媽寶老公，戲外，她甜蜜稱老公坤達是個有自主思考能力的人，沒有什麼壞習慣。柯佳嬿劇中滿口髒話，現實生活中的她則因文青個性被稱為「柯仙」，問她講髒話是否需要心理建設才說得出口？她立刻稱「講髒話沒有這麼困難。」她舉例，開車下山時若碰到有人逆向上山，都會忍不住飆髒話，笑說：「一個字、兩個字、三個字都有。」

此外，她曾兩度和楊謹華有金鐘戲后之爭，最後都由柯佳嬿以一票之差勝出，面臨今年將有極大機率再以《童話故事下集》對上《影后》楊謹華，有望三度角逐后冠，被問及此事她略顯無奈，指出自己沒有想這麼多，「大家很容易把我們特別寫在一起，但我們私下是會聯繫的好友。」認為彼此沒有競爭關係。

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