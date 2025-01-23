季芹節儉煮人奶湯 陳姸霏捧場狂喝

陳姸霏（右）、黃稚玲在《夜校女生》飾演夜校同班同學。（興揚電影提供）

〔記者許世穎／台北報導〕青春校園電影《夜校女生》確定搶先於春節檔上映限定場，成為蛇年春節唯一台片新片。電影先前特別場、懷舊場好評不斷，近期見面場也是場場秒殺，主要演員陳姸霏、項婕如、邱以太以及季芹也到場與粉絲同歡，王仁甫與兒子YAYA更瞞著季芹現身力挺，讓她超感動。

王仁甫與兒子YAYA驚喜探班《夜校女生》見面會，季芹（左起）、陳姸霏、王仁甫、YAYA、邱以太與導演莊景燊開心合影。（興揚電影提供）

近期主角群勤跑見面場，包括高雄、台中、台北場都秒殺售罄，陳姸霏在片中飾演成績較不突出的夜校女生「小愛」，被問到如何戰勝自身恐懼直說：「每個人都有自己的閃光點，第一件事就是不要懷疑自己跟恐懼。」相當正能量。

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季芹扮演陳姸霏的嚴厲母親，雖然片中時常下廚，但她笑稱在家裡廚房通常是老公王仁甫專屬的，「這次在電影裡我才能好好發揮！」她的角色節儉成性，竟還將隔壁鄰居多出來的母乳借來煮湯給兩個女兒喝，雖然實際上只是道具湯，但陳姸霏笑稱那鍋「人奶湯」很好喝，還說「喝了好幾碗」。

上週末台北見面會，王仁甫和兒子YAYA特地瞞著季芹，從宜蘭到台北進場觀賞，更在活動上驚喜現身，季芹感動到馬上送上愛的抱抱，並熱情跟大家介紹：「這是我老公跟兒子！」一家人感情非常好，氣氛可愛溫馨。

《夜校女生》將於1月31日至2月2日於北中南特定戲院舉辦限定場，購票再加碼贈送正式上映的首三日交換券一張；電影於2月27日正式在台上映。

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