晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

鮮肉靠邊！朱智勛、朴炯植蛇年「熟男」演技大爆發

朱智勛在新劇飾演天才醫生，個性火爆又臭屁，視患者生命為第一。（翻攝自X）朱智勛在新劇飾演天才醫生，個性火爆又臭屁，視患者生命為第一。（翻攝自X）

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓劇男神力求演技突破，包括朱智勛、朴炯植今年都在新作呈現嶄新面貌！朱智勛在新劇《外傷重症中心》挑戰演出天才醫生，朴炯植則在韓劇《寶物島》飾演出身財閥家族的復仇王子，詮釋暗黑角色，帶來前所未有的魅力。

朱暌違12年《外傷重症中心》跩披白袍

《外》劇改編自人氣漫畫，朱智勛在戲中被譽為「神之手」，角色個性十分臭屁，開場還有他搭直升機載患者去醫院的大場面，劇情刺激有趣；朱智勛表示劇集能激發觀眾的腎上腺素，還有一些瘋狂的想像，直誇導演李道允的執導手法為故事帶來強大說服力。

朱智勛暌違12年於戲中再披白袍，多了成熟穩重的魅力，他說，白江赫醫生（角色名）對於拯救患者生命有強烈的執著，相信觀眾能感受到；導演李道允找來梨花女子大學附屬首爾醫院專家團隊當顧問，自信表示和朱智勛合作，感覺就會拍出好作品，並說故事會讓觀眾消除一切鬱悶無聊的症狀。

朴炯植近來走熟男風，新劇將挑戰野心勃勃的角色。（翻攝自IG）朴炯植近來走熟男風，新劇將挑戰野心勃勃的角色。（翻攝自IG）

朴拋暖男形象《寶物島》黑化展開復仇

朴炯植去年和朴信惠合作韓劇《低谷醫生》，國民暖男形象深植人心，他今年形象大轉變，在拍攝韓國雜誌時更走「熟男風」，帥出新高度。

新劇《寶物島》以政治陰謀、財務危機為主軸，朴炯植飾演集團秘書室的組長充滿野心、心思縝密，預告中他單靠眼神、表情和語氣就讓戲迷屏氣凝神；劇裡他為了賭上人生，不惜投入大量金錢，難得在作品中「黑化」演出。

朴炯植表示每個人心中都有自己的寶島，當島上的寶物被奪走時，有可能展現出卑鄙、惡毒的一面；對於過往陽光型男的標籤，他說「觀眾可能對我形成固定印象，不過隨著年紀增長，加上這次演出機會，終於可以展現全新的一面。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中