鮮肉靠邊！朱智勛、朴炯植蛇年「熟男」演技大爆發

朱智勛在新劇飾演天才醫生，個性火爆又臭屁，視患者生命為第一。（翻攝自X）

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓劇男神力求演技突破，包括朱智勛、朴炯植今年都在新作呈現嶄新面貌！朱智勛在新劇《外傷重症中心》挑戰演出天才醫生，朴炯植則在韓劇《寶物島》飾演出身財閥家族的復仇王子，詮釋暗黑角色，帶來前所未有的魅力。

朱暌違12年《外傷重症中心》跩披白袍

《外》劇改編自人氣漫畫，朱智勛在戲中被譽為「神之手」，角色個性十分臭屁，開場還有他搭直升機載患者去醫院的大場面，劇情刺激有趣；朱智勛表示劇集能激發觀眾的腎上腺素，還有一些瘋狂的想像，直誇導演李道允的執導手法為故事帶來強大說服力。

請繼續往下閱讀...

朱智勛暌違12年於戲中再披白袍，多了成熟穩重的魅力，他說，白江赫醫生（角色名）對於拯救患者生命有強烈的執著，相信觀眾能感受到；導演李道允找來梨花女子大學附屬首爾醫院專家團隊當顧問，自信表示和朱智勛合作，感覺就會拍出好作品，並說故事會讓觀眾消除一切鬱悶無聊的症狀。

朴炯植近來走熟男風，新劇將挑戰野心勃勃的角色。（翻攝自IG）

朴拋暖男形象《寶物島》黑化展開復仇

朴炯植去年和朴信惠合作韓劇《低谷醫生》，國民暖男形象深植人心，他今年形象大轉變，在拍攝韓國雜誌時更走「熟男風」，帥出新高度。

新劇《寶物島》以政治陰謀、財務危機為主軸，朴炯植飾演集團秘書室的組長充滿野心、心思縝密，預告中他單靠眼神、表情和語氣就讓戲迷屏氣凝神；劇裡他為了賭上人生，不惜投入大量金錢，難得在作品中「黑化」演出。

朴炯植表示每個人心中都有自己的寶島，當島上的寶物被奪走時，有可能展現出卑鄙、惡毒的一面；對於過往陽光型男的標籤，他說「觀眾可能對我形成固定印象，不過隨著年紀增長，加上這次演出機會，終於可以展現全新的一面。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法