班史提勒樂導人生切割術 驚嘆劇本超狂

班史提勒坦言《人生切割術》引起的粉絲效應是他從未經歷過的，自己只能盡力把第2季拍好。（Apple TV+ 提供）

〔記者許世穎／台北－紐約連線專訪〕好萊塢喜劇天王班史提勒執導並監製Apple TV+ 影集《人生切割術》，第2季近期上線維持首季的高評價，已成為他影視作品中最受歡迎且備受讚譽的作品之一。被問到導戲如此成功，是否會因此減少演出，他直言非常喜歡當導演，但強調「我仍然非常熱愛表演！只是最近更享受一次只專注於一件事情的感覺。」

亞當史考特對於和班史提勒合作《人生切割術》直呼愉快，強調完全信任對方。（Apple TV+ 提供）

《人生切割術》從2022年推出第1季後，就成為年度最受矚目的串流影集之一，不僅被譽為「燒腦神劇」，還獲得14項艾美獎提名並贏得兩項大獎。班回憶首次讀到劇本，便感受到這和他作為演員和導演超過30多年來接觸過的所有作品都截然不同，「這個劇本很驚人，既幽默又怪異，讓我想起了許多我喜愛的影集和電影，隱藏著無限可能。」

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除了超好評價，《人生切割術》也成為班職業生涯中的異數，因為它吸引了宛如宗教狂熱般的粉絲群，在網路上紛紛提出理論，他不改幽默自嘲：「這完全是全新的經歷，因為沒有人會在討論區分析《名模大間諜》（同樣由他執導）的理論！」他形容該劇的可能性遠超其他作品，「人們的理論和想法帶來的開放性，是我從未經歷過的事情。」

有了首季的成功，第2季也承受著要拍出更高水準的壓力，但班表示並不擔心，「我們只是試著繼續對那些喜歡第1季的觀眾講述這個故事，每天都在想如何讓這個故事更有趣、更令人激動，也希望保有神秘感和情感層次，畢竟你無法去超越某個東西，只能竭盡全力做到最好。」

一同受訪的男主角亞當史考特先前也曾演出由班自導自演的電影《白日夢冒險王》，直說很開心有機會和他一起進入這個世界，「這是一段非常愉快的過程，同時也需要很大的信任，而我完全信任班，因為他的導演作品真的令人難以置信！」最後更表示「他是我最喜歡合作的導演！」《人生切割術》第2季已於Apple TV+全球上線。

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