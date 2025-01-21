蘇打綠復刻冬未了 紀錄片揭10年心路

蘇打綠《柏林冬訪：蘇打綠復刻最終章》紀錄片即將首播，揭露不為人知心路。（緒風提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕2024年終排行出爐，蘇打綠5張復刻專輯登上博客來年終前十名，復刻壓軸作《冬 未了（蘇打綠版）》預購橫掃各大排行冠軍，蘇打綠乘勝追擊，將於24日晚間8點推出《柏林冬訪：蘇打綠復刻最終章》紀錄片，團員罕見揭露過去十年不為人知的挫折與掙扎。

影片以2024年柏林行為基底，並回顧2024年巡演與復刻同時進行的困難，蘇打綠坦言，該紀錄片宛如心靈提問，團長阿福笑稱：「創團以來最不搞笑的一次。」一開場即靈魂拷問：「這十年，你們過得好嗎？」帶領觀眾回顧自2015年《冬 未了》專輯發行後，蘇打綠從巔峰到休團，再到完成復刻的心路歷程。團員感慨：「這一路像極了生命中的雲霄飛車。」

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訪談中，阿龔丟出震撼彈，自2015年《冬 未了》專輯問世後，他便不再聽或是看任何冬專輯的音樂或是影像，這次冬專復刻，阿龔投入3個多月高強度練琴，甚至特地租來鋼琴搬進柏林飯店房間，全心準備與GermanPops Orchestra同步錄製的《冬之頌》與《哼唱光年》的挑戰。

日前蘇打綠在緯創尾牙壓軸出場，帶來《無與倫比的美麗》、《小情歌》等經典曲，幽默感謝緯創提供「中年樂團就業機會」，事實上，蘇打綠3年之間已經發行9張雙CD復刻專輯，無論是音樂製作還是實體成品都不計成本，蘇打綠直言：「把錢花在對的地方，不留遺憾很值得！」

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