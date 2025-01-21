《富家少爺》永瀨廉4月首會台粉 活動採實名抽選制

永瀨廉將帶著新劇《和富家少爺的戀愛太難了》來台舉行見面會，令粉絲十分期待。（Kansai TV / Storm Labels提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕星達拓男團「King & Prince」的成員永瀨廉將帶新劇《和富家少爺的戀愛太難了》，於4月4日兒童節、清明連假期間在新莊舉行見面會，且是一天兩場。這是永瀨廉第一次在海外舉行見面會，活動採實名抽選制，2月4日開放登記。

「國寶級美男」永瀨廉所屬的King & Prince先前才宣布將在超級紅白藝能大賞演出，卻是在日本預錄，讓粉絲感到有些遺憾。如今永瀨廉將親自來台灣舉行粉絲見面會，以中文向粉絲告白：「很期待見到大家，我愛你們！」粉絲也期待成為抽中門票的幸運兒。

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永瀨廉在《富家少爺》中飾演超自戀又任性的服裝業富三代天堂昴，在遭遇人生首次挫折後，與真愛相遇並逐漸成長。被問及自己與角色的相似之處，永瀨廉幽默表示：「在對服裝時尚有興趣這點，我跟天堂昴非常契合！但他的性格比我誇張了好幾百倍。」該劇於KKTV上架播出。

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