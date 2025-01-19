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娛樂 最新消息

（一路向東Day2）五月天玉里唱乾杯 Matzka糗被叫瑪莎

「Just Love It！一路向東」演唱會，昨天藝人接力在玉里國小和東大門廣場開唱，共吸引超過3.8萬人到場。（相信音樂提供）「Just Love It！一路向東」演唱會，昨天藝人接力在玉里國小和東大門廣場開唱，共吸引超過3.8萬人到場。（相信音樂提供）

〔記者陽昕翰、花孟璟／台北、花蓮報導〕五月天號召相信音樂旗下歌手獻愛花東，一連三天舉辦「Just Love It！一路向東」演唱會，昨天藝人兵分二路，接力在玉里國小和東大門廣場開唱。五月天領軍在玉里登台，晚上的東大門則有蘇慧倫、任賢齊、Energy等大咖坐鎮，兩場活動共吸引超過3.8萬人到場。

去年的地震重創花東觀光產業，相信音樂藝人攜手獻愛開唱，果真吸引爆滿的人潮，昨天玉里現場就有攤販開心說：「準備的香腸都賣光了。」大量人潮創造演唱會經濟。

鼓鼓在玉里站登台，更帶來了吉他表演。（相信音樂提供）鼓鼓在玉里站登台，更帶來了吉他表演。（相信音樂提供）

五月天率領鼓鼓、怪物星人、黃霆睿等藝人先在玉里國小永昌分校的運動場開唱，出場帶來《瘋狂世界》、《戀愛ING》等歌曲，現場氣氛很嗨。

五月天在玉里開唱，力邀嘉賓Matzka（左）改編《乾杯》。（相信音樂提供）五月天在玉里開唱，力邀嘉賓Matzka（左）改編《乾杯》。（相信音樂提供）

五月天首次唱到玉里，邀請擅長雷鬼風格的Matzka助陣改編《乾杯》，聽來新意十足。Matzka上台更幽默說：「在台下聽到大家喊我名字有點激動，結果是喊瑪莎。」

阿信透露在法國看過Matzka的現場表演就被圈粉，而Matzka聽了也羞回：「其實很早就很想跟『哥哥』們一起唱歌。」

蘇慧倫接力東大門登台 甜唱鴨子+檸檬樹寵粉

凍齡玉女蘇慧倫昨晚則是在東大門廣場登台，她以經典的《鴨子》、《檸檬樹》開場，感動說：「我們終於在花蓮相遇了。」

蘇慧倫演出前一天抵達花蓮，就喊著要吃「豆乾」，她也談到：「希望花蓮一切平安、和平，希望大自然將最溫柔的部份獻給花蓮。」

亞洲天王任賢齊接著上陣，過去他就多次到花蓮表演，感性表示，「花蓮一直是我非常喜歡的地方，好山、好海、好人情，希望花蓮能很快的再出發，希望大家經常來花蓮玩。」最後選唱了招牌曲《再出發》。

◎圖說

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