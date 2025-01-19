《粗獷派建築師》斬獲80多項大獎 25日推限定口碑場

電影《粗獷派建築師》是今年奧斯卡大熱門，男主角安德烈波帝（中）被看好再次封帝。（UIP提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕由《逆光天后》布萊迪柯貝特再度擔任編導的奧斯卡大熱新片《粗獷派建築師》，先前在金球獎拿下包括劇情類最佳影片、導演和劇情類最佳男主角3項大獎，在有「英國奧斯卡」之稱的英國影藝學院電影獎（BAFTA）再獲9項大獎提名，目前在獎季已獲得超過80項大獎及280個獎項提名。

編導柯貝特花了7年時間製作該片，直說希望探討移民經歷與藝術創作之間的相似性，「每當一個人在創造一些大膽、驚人或新穎的東西時，通常會受到世人的批評，然而隨著時間推移，他們終將因此獲得推崇和讚賞。」

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《粗獷派建築師》將於2月28日正式在台上映，新春假期搶先限定口碑場則於1月25日率先推出，陪影迷迎接嶄新又充滿希望的蛇年。這部近215分鐘的巨作每場都包含不少經典電影可以看到的15分鐘「中場休息」，讓觀眾經歷磅礡的上半部後稍作活動、放鬆一下，迎接精彩的後半部。

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