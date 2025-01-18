《愛作歹》入選柏林影展 「水果奶奶」陷失業危機

黃冠智（左）、施名帥主演《愛作歹》入選第75屆柏林影展「電影大觀」單元。（公視提供）

〔記者林欣穎、許世穎／台北報導〕國民黨立委提案刪除文化部補助公視的23億預算，由趙自強所扮演的公視長壽角色「水果奶奶」被網友稱「陷失業危機」，趙自強昨打扮成「水果奶奶」模樣，與熊本熊現身迪化街拜早年，被問及砍預算此事，趙自強強調自己沒有失業，認為凡事應該多溝通，更重要的是要懂得聆聽。

水果奶奶（右）昨與熊本熊現身迪化街一起拜早年。（小公視提供）

趙自強表示，「如果說故事的人遇到困難就逃避，那要怎麼繼續說故事呢?我相信我們一定會做出正確的選擇，相信『水果奶奶』可以繼續說故事。」而昨水果奶奶除了提早跟大家拜年外，更宣布小公視定頻在121台，期許新的一年持續為大小朋友說好故事。

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長期支持獨立創作、社會議題及藝術電影的公視「新創電影」平台，昨傳捷報，由新銳導演朱平執導，黃冠智和施名帥主演電影《愛作歹》入選第75屆柏林影展「電影大觀」單元，有望角逐泰迪熊獎。

導演朱平表示很期待與當地的觀眾及國際影人交流，黃冠智則透露才剛許願要去三大影展和金鐘獎、金馬獎，「沒想到2025才剛開始就實現一個了！」施名帥也欣喜表示非常榮幸。

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