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娛樂 最新消息

演藝圈齊力聲援公視 楊大正籲政客三思

王為（左起）、周家寬、楊大正、方宥心、羅美玲和是元介昨宣傳音樂劇《火神的眼淚》，換上打火英雄的消防衣。（記者陳奕全攝）王為（左起）、周家寬、楊大正、方宥心、羅美玲和是元介昨宣傳音樂劇《火神的眼淚》，換上打火英雄的消防衣。（記者陳奕全攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕國民黨立委陳玉珍提案刪除文化部補助公視的23億預算，形同逼公視直接關台，引發全民怒火，「滅火器」主唱楊大正昨出席音樂劇《火神的眼淚》記者會，嚴肅表示：「不能接受！希望決定預算的人三思而後行，這些預算對影視發展很重要。」盼立委們高抬貴手，柯震東、炎亞綸和鍾瑶也發聲力挺公視。

柯震東PO歷年原創戲劇清單 炎亞綸期許爭取更多認同

柯震東去年以公視戲劇《不夠善良的我們》奪下人生第一座金鐘獎，他分享了一張公視多年來戲劇計畫與原創製作清單，顯示公視為台劇奠定下的充足能量，他昨透過經紀人表示：「希望大家能有更多的創作空間，優質的作品可以讓更多人看見。」

柯震東昨透過經紀人表態，指出公視是發掘年輕創作者、優秀導演的重要平台。（資料照，記者王文麟攝）柯震東昨透過經紀人表態，指出公視是發掘年輕創作者、優秀導演的重要平台。（資料照，記者王文麟攝）

炎亞綸則回應公視小編詢問的「公視存在的1000個理由」，他說「公視當然需要支持，但也有很多需要修正的地方，一邊修正一邊贏取更多認同」，並感謝公視的照顧，他演過公視戲劇《死神少女》，也憑藉與吳姍儒、唐綺陽主持公視節目《36題愛上你》獲得金鐘綜藝節目主持人獎。鍾瑶則說：「文化藝術美感需要從生活中培植，怎麼能不重視呢？」

炎亞綸認為公視的存在不可或缺。（資料照，記者陳奕全攝）炎亞綸認為公視的存在不可或缺。（資料照，記者陳奕全攝）

此外，是元介過去是男團「元衛覺醒」成員，昨參與《火神》記者會，除了是他首度演出音樂劇，也是他宣布當人夫後首度現身，他說婚後唯一有變化的是稱呼改叫「老婆」，第一次說「老婆我要出門了」，讓他非常感動。對於生子進度，是元介說家人沒給壓力，還霸氣喊：「老婆娶進門不是為了生小孩。」

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