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A-Lin攻蛋唱一半喊卡 羞認偷喝兩口打嗝

A-Lin再次登上小巨蛋開唱，帶來許多經典歌曲。（众悅娛樂提供）A-Lin再次登上小巨蛋開唱，帶來許多經典歌曲。（众悅娛樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕金曲歌后A-Lin瘦身5公斤，昨晚重返小巨蛋舉辦「A-LINK WITH PASSENGERS最終站」，一連3天演出將吸引3.3萬歌迷欣賞，票房收入推估有7788萬元。首場嘉賓邀請到金曲歌王陶喆合唱，算是實現去年陶喆和她的約定。

1.1萬歌迷大合唱秒變KTV 陶喆實踐畫押約定當嘉賓

A-Lin和陶喆合唱《今天你要嫁給我》，兩人的合作，緣起去年A-Lin擔任陶喆演唱會嘉賓時，她請偶像陶喆在衣服上簽名，開玩笑說：「這是合約！」簽下去之後就要擔任她演唱會嘉賓，被歌迷笑說是「畫押」，這次陶喆真的實現承諾來當嘉賓。

陶喆（左）昨現身演唱會當嘉賓，一圓A-Lin心願。（众悅娛樂提供）陶喆（左）昨現身演唱會當嘉賓，一圓A-Lin心願。（众悅娛樂提供）

為了讓歌迷耳目一新，這次A-Lin重返小巨蛋換新所有表演華服，一登場懸空在高空中獻唱，另外場內也設計環場步道，一開場就有80名舞群在環場舞台上熱舞，帶動氣氛。

或許是太緊張，昨晚A-Lin兩度對自己表現不滿意想重唱，首次是唱到《寂寞不痛》，才剛要唱第一句她就自己喊卡重來，突然說：「對不起，可以重來一次嗎？」歌迷以為她哭了，結果她說：「上台前偷喝兩口，打嗝了。」於是樂手重新再彈奏，她也重唱這首歌。

另外唱《幸福了然後呢》，A-Lin說覺得自己表現不好，想要再唱一次，但被樂手老師阻止，不希望她每首歌都唱好幾次。

A-Lin重返小巨蛋開唱，換新所有表演服裝。（众悅娛樂提供）A-Lin重返小巨蛋開唱，換新所有表演服裝。（众悅娛樂提供）

A-Lin說好久沒和小巨蛋歌迷一起唱KTV了，因此帶來《摯友》、《失戀無罪》等歌曲，她問歌迷：「這首歌曾陪伴你少女少年時期的請給我尖叫聲。」果然台下跟著大合唱，她還問：「誰可以唱得比我好聽？」

有歌迷被A-Lin歌聲感動落淚，她說：「我不知道你發生什麼事，但謝謝你把壞的情緒發洩出來，不過下面這首歌可能會讓你哭得更慘。」於是接著獻唱《有一種悲傷》。

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