羅志祥紅白秀舞功 自備6萬紅包送鐵粉

羅志祥（中）錄製《紅白》展現精湛舞技，還加碼送大紅包給20年鐵粉。（台視提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕羅志祥日前錄製除夕特別節目《2025超級巨星紅白藝能大賞》一展「亞洲舞王」實力，特別的是，他在射龍門遊戲中竟然自掏腰包拿出6萬元大紅包送給20年鐵粉，認出對方護理師身分後也在台上真情喊話：「感謝醫護人員的辛苦付出。」

羅志祥以《No Joke》、《舞狀元》炒熱獻唱氣氛，背後還有高達30位舞者排舞，場面整齊劃一且氣勢驚人，表演完後也不忘獻上新年祝福：「每一個人在2025年都要開開心心，不然我會『蛇』不得讓大家難過。」

請繼續往下閱讀...

節目中還特別安排粉絲與偶像互動的環節，在充滿緊張與歡笑的「射龍門」遊戲中，一位追隨羅志祥長達20年的鐵粉興奮參與，羅志祥馬上就認出這位粉絲的職業是護理師，便爽快將「撞柱」獎金加碼至6萬元，並感性地說：「感謝醫護人員的辛苦付出。」相當溫暖，而羅志祥也親自走向粉絲大方送上擁抱，這份貼心令全場熱淚盈眶，掌聲不絕於耳。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法