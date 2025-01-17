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利菁快嘴惹禍 謝金燕回擊不要害怕

謝金燕在IG限時動態抒發心聲。（翻攝自IG）謝金燕在IG限時動態抒發心聲。（翻攝自IG）

〔記者林欣穎、陽昕翰／台北報導〕利菁前天受訪脫口知道謝金燕「孩子的爸」是誰，儘管事後二度道歉，仍讓謝金燕「未婚生子」的往事被翻出來討論，對此謝金燕在社群發聲喊「不要害怕」引起關注；而「鬼鬼」吳映潔才公開了未婚生女的消息，產後已經火速上工，鬆口正為了減肥而努力。

鬼鬼產後火速上工，坦言為了體重而煩惱。（翻攝IG）鬼鬼產後火速上工，坦言為了體重而煩惱。（翻攝IG）

利菁前天與沈玉琳錄製節目《后宮歐買尬》，突脫口表示知道是謝金燕兒子生父是誰，不過隨即發現是錯誤資訊，緊急為自己的快嘴道歉，利菁隨後也發文二度向謝金燕道歉，「我前一陣子真的在社交平台新聞中看到公開的信息，還跟我旁邊的先生分享，所以記憶深刻，本以為帶著祝福說出，看到現場大家的表情，立即知道這是錯誤訊息。」除了道歉外也說自己會回家唸佛經。

利菁（右）、沈玉琳錄節目，突脫口談謝金燕兒子生父。（東森綜合台提供）利菁（右）、沈玉琳錄節目，突脫口談謝金燕兒子生父。（東森綜合台提供）

回顧當年謝金燕爆出有孩子後，為了保護孩子她幾乎不上節目也不受訪，不過在2010年時她在《康熙來了》中遭到小S追問，主持人不斷旁敲側擊關於家裡的事情，但都被謝金燕巧妙地迴避。

謝金燕的帥兒推算今年已經28歲，據傳外型高帥，身高更超過了185公分，當年是在大哥謝順福安排下赴美秘密生子，就連爸爸豬哥亮當時也被瞞在鼓裡，儘管謝金燕對兒子的隱私很保密，不過她每次在台灣舉辦演唱會，兒子都有到場，低調隱身在台下為她打氣。

謝金燕前晚在社群發聲：「積極向上，姐姐不要害怕！」同時搭配英文歌曲《欲哭無淚》，似在抒發心聲，謝金燕的經紀人球球則沒有回應。

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