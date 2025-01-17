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娛樂 最新消息

（英國奧斯卡）《秘密會議》12項入圍領跑 黛咪摩兒強勢攻后

雷夫范恩斯主演的《秘密會議》入圍英國影藝學院電影獎12項大獎，他也入圍影帝。（美聯社）雷夫范恩斯主演的《秘密會議》入圍英國影藝學院電影獎12項大獎，他也入圍影帝。（美聯社）

〔記者許世穎／綜合報導〕有「英國奧斯卡」之稱的英國影藝學院電影獎（BAFTA）前晚公布入圍名單，以梵蒂岡為背景的宗教懸疑驚悚片《秘密會議》以12項提名領跑，《璀璨女人夢》（前譯：《毒王女人夢》）則以11項緊追，柔伊莎達娜更和席琳娜戈梅茲一同爭奪女配角。

《璀璨女人夢》入圍11項大獎，卡拉索菲亞賈斯康（左）和柔伊莎達娜分別提名女主角和女配角。（CATCHPLAY提供）《璀璨女人夢》入圍11項大獎，卡拉索菲亞賈斯康（左）和柔伊莎達娜分別提名女主角和女配角。（CATCHPLAY提供）

影帝方面，《粗獷派建築師》安德烈波帝對上《巴布狄倫：搖滾詩人》「甜茶」提摩西夏勒梅、《辛辛監獄劇團》科爾曼多明戈、《秘密會議》雷夫范恩斯、《異教詭屋》休葛蘭，以及在《狂人法則》化身川普的賽巴斯汀史坦。

黛咪摩兒再憑《懼裂》入圍英國奧斯卡最佳女主角。（CATCHPLAY提供）黛咪摩兒再憑《懼裂》入圍英國奧斯卡最佳女主角。（CATCHPLAY提供）

去年以《懼裂》重返榮耀的黛咪摩兒再度入圍最佳女主角，與《魔法壞女巫》辛西婭艾利沃、《璀璨女人夢》卡拉索菲亞賈斯康、《Hard Truths》瑪麗安娜瓊巴普蒂斯特、《艾諾拉》麥琪麥迪遜，以及《The Outrun》瑟夏羅南一同爭后。

由於洛杉磯正經歷野火災情，對於許多業界人士而言，獎項與提名可能並非當前的首要關注點。BAFTA電影部門主席莎拉普特接受外媒《綜藝》訪問時表示，英國影藝學院向所有受影響的加州居民致以深切關懷，「這是一段非常艱困的時期。」2025英國影藝學院電影獎頒獎典禮將於2月16日在倫敦皇家節日音樂廳舉行。

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