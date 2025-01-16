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娛樂 最新消息

玄彬帥氣來台甩哈爾濱頹廢模樣-影人見面會人氣旺

玄彬在《哈爾濱》影人見面會對粉絲放送手指愛心。（網銀國際影視提供）玄彬在《哈爾濱》影人見面會對粉絲放送手指愛心。（網銀國際影視提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕韓國男神玄彬時隔5年抵台，為主演新片《哈爾濱》來台出席影人見面會，約停留3天2夜；玄彬昨早11點左右抵達桃園機場，走寰宇通關，被媒體捕捉到戴上黑色口罩，雖然全身包得緊密，仍難掩帥氣，和片中蓄鬍模樣差很大。

製片金元國（左起）、朴勳、玄彬、導演禹民鎬出席《哈爾濱》影人見面會，眾人手握拳頭，象徵對票房有信心。（網銀國際影視提供）製片金元國（左起）、朴勳、玄彬、導演禹民鎬出席《哈爾濱》影人見面會，眾人手握拳頭，象徵對票房有信心。（網銀國際影視提供）

飛機落地狂滑手機 疑向老婆報備

玄彬一身輕便打扮抵台，為新片《哈爾濱》來台宣傳。（記者姚介修攝）玄彬一身輕便打扮抵台，為新片《哈爾濱》來台宣傳。（記者姚介修攝）

玄彬頭戴鴨舌帽，打扮休閒，據悉一落地立刻拿出手機狂滑，被猜測是和愛妻孫藝真報備已平安抵台，他此行和導演禹民鎬、製片金元國、朴勳等人搭機來台出席活動，玄彬坐上禮遇通關貴賓車，立刻向身邊的工作人員揮手點頭致意，態度親民。

台灣粉絲聚集電影院，就為一睹偶像玄彬一面。（記者胡舜翔攝）台灣粉絲聚集電影院，就為一睹偶像玄彬一面。（記者胡舜翔攝）

稍作休息後，玄彬傍晚6點前往台北國賓鉅院和台灣影迷近距離互動，不過此次並未開放文字記者入場，攝影記者原計畫拍攝，則遭臨時喊卡，場外依舊擠滿百位女粉絲前來觀影追星；據知，玄彬除了感謝影迷前來支持，也有說中文「謝謝」，一旁的朴勳也大方表示「謝謝台灣」，眾人和幸運粉絲們合照。

玄彬上次訪台為2019年的台大粉絲見面會，這次再度來台身分轉變，除了升格人夫，還和孫藝真迎接兒子「小甜豆」出生，人氣愈來愈旺，兩場《哈爾濱》影人見面會門票全售罄。

此外，玄彬和金宣兒2005年主演的韓劇《我叫金三順》預計31日晚間於緯來戲劇台播出，兩人在戲中上演「假戀愛又真愛上」的逗趣劇情，是韓劇迷必看的經典之一；《哈爾濱》於29日在全台上映。

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