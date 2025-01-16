SJ唱大巨蛋檔期遭卡 疑遠雄租用流程黑箱操作

韓國天團Super Junior前進大巨蛋開唱之路卡關，傳出另有「隱情」。（翻攝自IG）

〔記者何玉華／台北報導〕台北大巨蛋啟用後已舉辦多場體育賽事及演唱會，現在卻傳出韓團「SJ」Super Junior原有意在大巨蛋開唱，因拒絕遠雄旗下「遠雄創藝」的合作要求，遲未能敲定檔期，疑有黑箱；民進黨台北市議員簡舒培表示，若遠雄把BOT的大巨蛋變成私產，已經明顯違約，出租還搞黑箱，希望蔣萬安硬起來拿出魄力，跟遠雄解約。台北市副市長林奕華表示，希望遠雄制定明確機制供依循。

據指出，Super Junior與台灣演唱會主辦單位「iMe」合作，iMe拒絕「遠雄創藝」提出合作Super Junior出道20週年演唱會後，遠雄巨蛋就拖延iMe租借大巨蛋時程。

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簡舒培表示，台北市民的土地BOT給遠雄蓋大巨蛋，蓋好後出租，要租的還要給遠雄好處，真是太令人訝異；當年那塊地，市府花了140幾億，就是希望有個大巨蛋場館，能夠公平、公開的讓每一個需要使用的人使用得到；如果因為BOT案，遠雄就把大巨蛋變成私產，這明顯違反合約，若屬實，拜託蔣萬安拿出魄力跟遠雄解約。

林奕華表示，興建大巨蛋是要以體育活動跟比賽為主，最早要求體育活動一定要過半，非體育賽事的部分，希望遠雄制定較明確的機制，讓所有人申請時能依循。

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