晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

SJ唱大巨蛋檔期遭卡 疑遠雄租用流程黑箱操作

韓國天團Super Junior前進大巨蛋開唱之路卡關，傳出另有「隱情」。（翻攝自IG）韓國天團Super Junior前進大巨蛋開唱之路卡關，傳出另有「隱情」。（翻攝自IG）

〔記者何玉華／台北報導〕台北大巨蛋啟用後已舉辦多場體育賽事及演唱會，現在卻傳出韓團「SJ」Super Junior原有意在大巨蛋開唱，因拒絕遠雄旗下「遠雄創藝」的合作要求，遲未能敲定檔期，疑有黑箱；民進黨台北市議員簡舒培表示，若遠雄把BOT的大巨蛋變成私產，已經明顯違約，出租還搞黑箱，希望蔣萬安硬起來拿出魄力，跟遠雄解約。台北市副市長林奕華表示，希望遠雄制定明確機制供依循。

據指出，Super Junior與台灣演唱會主辦單位「iMe」合作，iMe拒絕「遠雄創藝」提出合作Super Junior出道20週年演唱會後，遠雄巨蛋就拖延iMe租借大巨蛋時程。

簡舒培表示，台北市民的土地BOT給遠雄蓋大巨蛋，蓋好後出租，要租的還要給遠雄好處，真是太令人訝異；當年那塊地，市府花了140幾億，就是希望有個大巨蛋場館，能夠公平、公開的讓每一個需要使用的人使用得到；如果因為BOT案，遠雄就把大巨蛋變成私產，這明顯違反合約，若屬實，拜託蔣萬安拿出魄力跟遠雄解約。

林奕華表示，興建大巨蛋是要以體育活動跟比賽為主，最早要求體育活動一定要過半，非體育賽事的部分，希望遠雄制定較明確的機制，讓所有人申請時能依循。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中