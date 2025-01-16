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討97歲母歡心而唱 翁倩玉珍惜母女會

討97歲母歡心而唱 翁倩玉珍惜母女會翁倩玉為了台北演唱會打造新歌。
（大大娛樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕翁倩玉下月將在台北開唱，她為了演唱會打造同名歌曲《Thank You for Your Smile》，要獻給高齡97歲的母親以及台灣歌迷。

翁倩玉的父親在5年前過世，她不禁感嘆生命如流水，「至親走了，一定會悲，是非常痛苦的事情。」現在的她時常抽空回台灣陪伴母親，透露媽媽最愛聽她唱歌，尤其是日本的童謠，常常聽一聽就會回頭對她笑說：「真好聽，多謝妳。」

翁倩玉透露，與媽媽每一次的相處，都是最寶貴的時間，只要看到母親的笑容就都值得了，呼籲粉絲愛要及時。

翁倩玉的新歌《Thank You for Your Smile》由小衫康夫作曲、葛大為填詞，她第一次配唱花了8小時，第二次錄音才迎刃而解，坦言許多咬字讓她忍不住錄音錄到跺腳，「我有盡全力，希望大家聽到歌時都會喜歡。」

農曆春節翁倩玉要閉關備戰演唱會，大年初五開工就會練團彩排，她向粉絲說，「朋友們，2月15、16日我們Ticc見喔！」

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