討97歲母歡心而唱 翁倩玉珍惜母女會

翁倩玉為了台北演唱會打造新歌。

(大大娛樂提供)

〔記者陽昕翰/台北報導〕翁倩玉下月將在台北開唱,她為了演唱會打造同名歌曲《Thank You for Your Smile》,要獻給高齡97歲的母親以及台灣歌迷。

翁倩玉的父親在5年前過世,她不禁感嘆生命如流水,「至親走了,一定會悲,是非常痛苦的事情。」現在的她時常抽空回台灣陪伴母親,透露媽媽最愛聽她唱歌,尤其是日本的童謠,常常聽一聽就會回頭對她笑說:「真好聽,多謝妳。」

翁倩玉透露,與媽媽每一次的相處,都是最寶貴的時間,只要看到母親的笑容就都值得了,呼籲粉絲愛要及時。

翁倩玉的新歌《Thank You for Your Smile》由小衫康夫作曲、葛大為填詞,她第一次配唱花了8小時,第二次錄音才迎刃而解,坦言許多咬字讓她忍不住錄音錄到跺腳,「我有盡全力,希望大家聽到歌時都會喜歡。」

農曆春節翁倩玉要閉關備戰演唱會,大年初五開工就會練團彩排,她向粉絲說,「朋友們,2月15、16日我們Ticc見喔!」

