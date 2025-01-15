〈人物專訪〉温昇豪客家廚房沒露一手 想和元日韓國PK廚藝

温昇豪擁有多年餐廳經驗，這次在節目中擔任餐廳經理角色。（記者陳奕全攝）

迫降客家廚房不進內場 全因江宏傑

温昇豪（右

）與韓國元日主廚透過節目培養出好交情，喊話之後想和元日PK廚藝。（客台提供）

記者林欣穎／專訪

江宏傑（左起）、元日、利特、韓國女生Judy、Nien、温昇豪全員合體。（客台提供）

温昇豪、「小傑」江宏傑以及Youtuber韓國女生Judy錄製實境綜藝節目《廚師的迫降：客家廚房》温昇豪17歲就開始在餐廳打工、餐飲業經歷豐富，曾遇過不少奧客，「有的就吃完之後才在嫌東西，那明明就已經吃完了，很多其實是貪小便宜」至於會不會在奧客餐點上「偷加料」？他則露出靦腆尬笑：「難免，那都是年輕打工的時的事了。」

大讚利特敬業又體貼

這次台韓跨界合作找來韓國元日主廚與韓團「Super Junior」的利特參與，温昇豪大讚韓國團隊相當敬業，錄影幾乎是清晨五點就開工、全程不喊累，也說利特不愧能當SJ隊長，「他相當體貼，會照顧到每一個人。」更話鋒一轉幽默表示：「跟我蠻像的！很會做人啦。」

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笑揭元日圓潤身材是職業傷害

温昇豪在節目擔任餐廳經理的角色，負責擔任台灣顧客與韓國元日主廚間的溝通橋樑，這次的合作也讓他對元日刮目相看，「他完全沒有倦怠感，有時候可能我們會忙裡偷閒，但他始終保持在一個熱度上，很敬業，尤其在吃東西上，他每次吃都是毫無保留大口大口吃。」笑稱之前看過元日舊照，當時他的身材還很瘦與現在簡直判若兩人，顯然元日現在的圓潤身材是一種職業傷害。

温昇豪自豪表示這次節目中的菜色他都學了遍，煎煮炒炸都在行，至於為何在節目沒有負責內場？「因為想說小傑個性比較老實，討論後決定我去面對客人」，但温昇豪也說希望之後有機會能跟元日PK廚藝，「第二季還在醞釀中，看能不能下一季去韓國開（餐廳），換我進去廚房。」

而身為客家人的温昇豪對於大眾給客家人貼上的「摳門」、「愛計較」標籤，他表示自己只要聽到就會立刻糾正，「不是這樣的，只是當時時代背景有閩客械鬥、時勢所趨，我會覺得這是刻板印象，至少我不是這樣的，客家人也是很大方的，我也覺得節儉是美德，像我吃東西也都不會浪費，就看你怎麼去想。」

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