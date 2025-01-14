老少女雪地考驗累又餓 禾浩辰安撫送暖

禾浩辰（後排左起）、嚴藝文、鍾欣凌、楊貴媚陪同欣怡（前排左起）和兒子倫大一同迎接雪地考驗。（桂田文創提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕楊貴媚、鍾欣凌和嚴藝文近期在《老少女奇遇記2》迎接艱難雪地考驗，幸好在哭喊想放棄的過程中有「小天使」禾浩辰的安撫與鼓勵，3位才有堅持下去的動力。

3位姐姐這次到秋田幫忙嫁到日本的台灣人欣怡帶小孩倫大出去玩，第一站是要到山中獵人小屋迎接雪地考驗。路途上突然出現一隻可愛的台灣黑熊，嚴藝文瞬間被「吼叫聲」嚇到，不過擁有帥哥雷達的她立刻回過神，不禁問道：「這是特別來賓嗎？」原來布偶裝裡頭真的是小鮮肉禾浩辰，鍾欣凌也驚嚇問：「所以你昨天跟我們坐同一個班機？禾浩辰你好瘋喔！」

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在雪地中行走相當困苦，讓連平常都能量滿滿的鍾欣凌都哭喊想要回家，還好禾浩辰這時化身「幼幼班」的小天使，擔起照顧姐姐們的使命，不僅有言語上的安撫，還有行動上的支持，他先是貼心地幫鍾欣凌背包包，後來看到嚴藝文餓到直接趴在雪地上，也馬上衝過去扶她起來，相當暖心。

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