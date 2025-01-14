晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

老少女雪地考驗累又餓 禾浩辰安撫送暖

禾浩辰（後排左起）、嚴藝文、鍾欣凌、楊貴媚陪同欣怡（前排左起）和兒子倫大一同迎接雪地考驗。（桂田文創提供）禾浩辰（後排左起）、嚴藝文、鍾欣凌、楊貴媚陪同欣怡（前排左起）和兒子倫大一同迎接雪地考驗。（桂田文創提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕楊貴媚、鍾欣凌和嚴藝文近期在《老少女奇遇記2》迎接艱難雪地考驗，幸好在哭喊想放棄的過程中有「小天使」禾浩辰的安撫與鼓勵，3位才有堅持下去的動力。

3位姐姐這次到秋田幫忙嫁到日本的台灣人欣怡帶小孩倫大出去玩，第一站是要到山中獵人小屋迎接雪地考驗。路途上突然出現一隻可愛的台灣黑熊，嚴藝文瞬間被「吼叫聲」嚇到，不過擁有帥哥雷達的她立刻回過神，不禁問道：「這是特別來賓嗎？」原來布偶裝裡頭真的是小鮮肉禾浩辰，鍾欣凌也驚嚇問：「所以你昨天跟我們坐同一個班機？禾浩辰你好瘋喔！」

在雪地中行走相當困苦，讓連平常都能量滿滿的鍾欣凌都哭喊想要回家，還好禾浩辰這時化身「幼幼班」的小天使，擔起照顧姐姐們的使命，不僅有言語上的安撫，還有行動上的支持，他先是貼心地幫鍾欣凌背包包，後來看到嚴藝文餓到直接趴在雪地上，也馬上衝過去扶她起來，相當暖心。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中