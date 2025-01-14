角頭除夕夜博好運 懷秋撂狠話 龍天翔擊鼓開場

吳震亞（前排右）應全場要求輕輕公主抱起白冰冰，不敢造次，浩子（第二排右起）、唐振剛、懷秋一旁看呆了。（民視提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕2025新春節目精彩連發，由白冰冰、陽帆、浩角翔起、白家綺以及賴慧如領銜主持的除夕特別節目《民視第一發發發》，第二段歌舞單元「台灣第一好運來」驚喜齊聚全台票房冠軍《角頭-大橋頭》主演群，由龍天翔、吳震亞擊鼓磅礡開場，布袋戲天王荒山亮飆唱《獨尊唯我》，全場高潮迭起，飄滿「台」味。

龍天翔（右）誠意十足，跟著「武魂擊」專業的甲冑武士隊擊鼓演出。（民視提供）

久違登上綜藝節目的懷秋與擔任評審的老友愛紗驚喜同台，主持群好奇本是歌手又文質彬彬的他，如何勝任黑社會角色？沒想到懷秋撂狠話本色演出，戲魂上身眼神兇狠說：「你知道大橋頭是誰的？是我們KO桑的啦！在這裡要跟大家說...新年快樂。」與龍天翔先用滿滿的角頭味問候。

請繼續往下閱讀...

號稱「北館火車頭」的吳震亞既是武術指導又是閃打高手，阿翔在眾人推派下反應不及，硬生生被360度反轉摔一圈，全場加碼邀「摔」白冰冰，吳震亞見白冰冰閃躲求饒不敢造次，最後輕輕公主抱起演藝圈媽祖婆，榮登今年最大收穫，比抱到啦啦隊還開心。

黃尚禾身為節目忠實觀眾，直呼今年很開心成為其中一員，唐振剛被現場年味渲染，拜年時趕緊對鏡頭高喊：「媽！我在這裡。」飾演「潘帥」老婆的王宣第一次錄影，笑看一切新奇，懷秋則預告要大家期待蛇年的《角頭》，還有他新專輯單曲《Delete》。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法