（好萊塢明星賑災）碧昂絲豪捐250萬美金 受災戶潔美李寇蒂斯獻100萬

碧昂絲捐出250萬美金，協助災民重建家園。（法新社）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕加州大火持續蔓延，洛杉磯陷入一片火海，讓許多人都流離失所，好萊塢獎季取消呼聲越來越高，不過明星們的腳步卻沒有停下來，安吉莉娜裘莉將親友接到家中照顧，並親自打點物資，碧昂絲則是捐出250萬美金（約台幣8281萬元）幫助大家重建家園。

潔美李寇蒂斯捐贈100萬美金救災。（路透）

碧昂絲的非營利組織「BeyGOOD」宣布成立洛杉磯火災救助基金，該基金將用於幫助失去家園的家庭，及支援當地教會以及社區中心。奧斯卡女配潔美李寇蒂斯同樣是受災戶，但一家人仍慷慨捐贈100萬美金（約台幣3311萬元）用於救災工作。

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荷莉貝瑞則是透過互助店家「COOP」捐出整個衣櫃的衣服，響應莎朗史東的呼籲，外媒讚兩位「貓女」用行動證明「她們是真正的超級英雄」。

安吉莉娜裘莉（左）、兒子諾克斯被目擊買水儲備物資。（達志影像）

至於剛與小布正式離婚成功的安吉莉娜裘莉，最近被發現在商店儲備相關民生用品，其中包含了大量的水，16歲的兒子諾克斯也在她身旁。裘莉透露有讓親友住進家中，現階段先照顧好身邊的人，之後再計畫以捐款或者其他方式幫助別人。

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