晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

（好萊塢明星賑災）碧昂絲豪捐250萬美金 受災戶潔美李寇蒂斯獻100萬

碧昂絲捐出250萬美金，協助災民重建家園。（法新社）碧昂絲捐出250萬美金，協助災民重建家園。（法新社）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕加州大火持續蔓延，洛杉磯陷入一片火海，讓許多人都流離失所，好萊塢獎季取消呼聲越來越高，不過明星們的腳步卻沒有停下來，安吉莉娜裘莉將親友接到家中照顧，並親自打點物資，碧昂絲則是捐出250萬美金（約台幣8281萬元）幫助大家重建家園。

潔美李寇蒂斯捐贈100萬美金救災。（路透）潔美李寇蒂斯捐贈100萬美金救災。（路透）

碧昂絲的非營利組織「BeyGOOD」宣布成立洛杉磯火災救助基金，該基金將用於幫助失去家園的家庭，及支援當地教會以及社區中心。奧斯卡女配潔美李寇蒂斯同樣是受災戶，但一家人仍慷慨捐贈100萬美金（約台幣3311萬元）用於救災工作。

荷莉貝瑞則是透過互助店家「COOP」捐出整個衣櫃的衣服，響應莎朗史東的呼籲，外媒讚兩位「貓女」用行動證明「她們是真正的超級英雄」。

安吉莉娜裘莉（左）、兒子諾克斯被目擊買水儲備物資。（達志影像）安吉莉娜裘莉（左）、兒子諾克斯被目擊買水儲備物資。（達志影像）

至於剛與小布正式離婚成功的安吉莉娜裘莉，最近被發現在商店儲備相關民生用品，其中包含了大量的水，16歲的兒子諾克斯也在她身旁。裘莉透露有讓親友住進家中，現階段先照顧好身邊的人，之後再計畫以捐款或者其他方式幫助別人。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中