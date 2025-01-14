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娛樂 最新消息

五月天溫柔同台孫燕姿 阿信任性教唱天后

五月天新加坡開唱，邀請孫燕姿（右三）當嘉賓合唱。（相信音樂提供）五月天新加坡開唱，邀請孫燕姿（右三）當嘉賓合唱。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕五月天前晚在新加坡國家體育館完成「回到那一天」25週年巡演，邀請天后孫燕姿同台合唱《溫柔》，這也是雙方相隔5年後再次同台合唱。

冠佑（左）和在新加坡求學的女兒小玫瑰同台，臉上滿是笑意。（相信音樂提供）冠佑（左）和在新加坡求學的女兒小玫瑰同台，臉上滿是笑意。（相信音樂提供）

此外，鼓手冠佑大女兒「小玫瑰」劉芯妤目前正在新加坡求學，並向孫燕姿恩師李偲菘和李偉菘學音樂，這次小玫瑰也上台演唱孫燕姿的歌曲《天黑黑》，毫不怯場的表現贏得熱烈掌聲。

阿信回想上次和怪獸一起到新加坡工作時曾和孫燕姿見面，她還開車載兩人去吃海鮮。這次五月天再為歌迷謀福利，拱孫燕姿多唱一首《逆光》，五月天幫她伴奏。阿信說：「每次看到她都很心動，大家一定有這種感覺。」

五月天曾和孫燕姿合唱《王子麵》，前晚她送上新加坡的王子麵給阿信，阿信笑說：「只有一包嗎？」阿信也逐句教唱五月天的新歌《任性》，孫燕姿唱出完美和聲，阿信誇讚：「任何歌只要被燕姿唱了，都會變成孫燕姿的歌。」還誇她：「屬於我們這時代最有靈魂的寶藏聲音。」

孫燕姿則表示，五月天給她的感覺就是很正能量，感性說：「可以和你們在這時代有這麼多歌迷喜歡，一起唱鼓勵大家的歌曲，非常感動，可以很有希望的往前走。」

另外阿信邀請小玫瑰上台，問她學音樂的感覺，她說：「很快樂！」阿信請小玫瑰獻唱一首代表她現在正準備展翅高飛，面對遼闊的世界的一首歌，結果她選唱孫燕姿的《天黑黑》，由於小玫瑰和爸爸分別在新加坡和台北生活，阿信問她有多想爸爸？小玫瑰則轉頭對著爸爸獻飛吻說：「Miss you！」

阿信向全場喊話：「這25年，五月天和新加坡的故事又寫下新的一筆，五月天的第二代，我們5個人共同的小女兒小玫瑰就留在新加坡給你們照顧了。」

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