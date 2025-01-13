晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

曾寶儀感佩宋慧喬超強記憶 吳建恆誇高橋一生零距離

曾寶儀感佩宋慧喬超強記憶 吳建恆誇高橋一生零距離曾寶儀讚宋慧喬（圖）貴為大明星卻擁有超強記憶力。
（資料照，記者王文麟攝）

記者廖俐惠、鍾志均／專題報導

主持人方面，曾寶儀是國內外身經百戰的主持人，吳建恆則堪稱台灣「日韓專業」的第一把交椅，兩位接受專訪分享去年印象深刻的明星，曾寶儀點名韓星宋慧喬，雖貴為大明星卻擁有超強記憶力，吳建恆則點名日星高橋一生，毫無架子。

曾寶儀。（資料照，記者胡舜翔攝）曾寶儀。（資料照，記者胡舜翔攝）

曾寶儀去年主持過金秀賢、BLACKPINK Lisa等人的粉絲見面會，不過最令她好感的韓星則是宋慧喬，宋慧喬去年7月應品牌邀請來台，當時的記者會由曾寶儀主持，宋慧喬在後台主動向她打招呼說「我們又見面了」，卻讓曾寶儀頓時傻了，心想「我們什麼時候見過面」，原來兩人曾在香港金像獎短暫同台。

曾寶儀回想起當年主持香港金像獎，這麼多嘉賓來來去去，她與擔任頒獎嘉賓的宋慧喬也僅有一面之緣，宋慧喬卻記住了她，「我覺得很Shock，覺得人會成功不是沒理由，她會紅那麼多年不是沒理由，讓人更尊重她。」

吳建恆（左）讚高橋一生沒架子。（翻攝自IG）吳建恆（左）讚高橋一生沒架子。（翻攝自IG）

吳建恆將第一名投給了高橋一生，高橋一生首度參與台劇演出，去年7月來台宣傳《零日攻擊》，吳建恆指出，高橋一生在日本很少接受訪問，甚至不可能上節目做直播，「不過來台灣毫無架子，是個能放心聊天，零距離的明星。」

至於來自星達拓的藝人，包括中島健人、浪花男子，同樣也獲吳建恆青睞，他大讚公司把藝人訓練得很好，很懂得做效果，讓主持人在台上完全沒壓力。中島健人去年3月為宣傳日劇《客廳裡的松永先生》來台，擔任主持人的吳建恆直呼「見面剎那，就知道是很專業的藝人，讓人知道等等的環節都不擔心」，且討論活動細節也很配合，甚至還主動airdrop合照，讓他印象深刻。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中