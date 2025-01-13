曾寶儀感佩宋慧喬超強記憶 吳建恆誇高橋一生零距離

曾寶儀讚宋慧喬（圖）貴為大明星卻擁有超強記憶力。

（資料照，記者王文麟攝）

記者廖俐惠、鍾志均／專題報導

主持人方面，曾寶儀是國內外身經百戰的主持人，吳建恆則堪稱台灣「日韓專業」的第一把交椅，兩位接受專訪分享去年印象深刻的明星，曾寶儀點名韓星宋慧喬，雖貴為大明星卻擁有超強記憶力，吳建恆則點名日星高橋一生，毫無架子。

曾寶儀。（資料照，記者胡舜翔攝）

曾寶儀去年主持過金秀賢、BLACKPINK Lisa等人的粉絲見面會，不過最令她好感的韓星則是宋慧喬，宋慧喬去年7月應品牌邀請來台，當時的記者會由曾寶儀主持，宋慧喬在後台主動向她打招呼說「我們又見面了」，卻讓曾寶儀頓時傻了，心想「我們什麼時候見過面」，原來兩人曾在香港金像獎短暫同台。

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曾寶儀回想起當年主持香港金像獎，這麼多嘉賓來來去去，她與擔任頒獎嘉賓的宋慧喬也僅有一面之緣，宋慧喬卻記住了她，「我覺得很Shock，覺得人會成功不是沒理由，她會紅那麼多年不是沒理由，讓人更尊重她。」

吳建恆（左）讚高橋一生沒架子。（翻攝自IG）

吳建恆將第一名投給了高橋一生，高橋一生首度參與台劇演出，去年7月來台宣傳《零日攻擊》，吳建恆指出，高橋一生在日本很少接受訪問，甚至不可能上節目做直播，「不過來台灣毫無架子，是個能放心聊天，零距離的明星。」

至於來自星達拓的藝人，包括中島健人、浪花男子，同樣也獲吳建恆青睞，他大讚公司把藝人訓練得很好，很懂得做效果，讓主持人在台上完全沒壓力。中島健人去年3月為宣傳日劇《客廳裡的松永先生》來台，擔任主持人的吳建恆直呼「見面剎那，就知道是很專業的藝人，讓人知道等等的環節都不擔心」，且討論活動細節也很配合，甚至還主動airdrop合照，讓他印象深刻。

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