《黑白大廚》崔鉉碩炫技喊來台開店 LEO愛吃蒼蠅頭 台粉反應超冷

崔鉉碩不忘使出浮誇的「撒鹽」pose，笑翻眾人。（記者胡舜翔攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓國主廚崔鉉碩去年因參加《黑白大廚》收穫許多台灣粉絲，昨天他應邀來台參加活動大秀廚藝，YouTube節目《黑白煮主廚》的網紅廚佛Fred、大蛇丸親臨現場展開料理對決，場面相當逗趣。

網紅大蛇丸（左）換穿廚師服裝，現身觀摩崔鉉碩的廚藝。（記者胡舜翔攝）

崔鉉碩分享在節目播畢後，餐廳多了很多台灣客人，台灣人都滿喜歡他的料理，他承諾只要是台灣客人，一定會幫他加很多大蒜，還有加肉加麵。他坦言，有機會想在台灣開店，且優先選在台北，菜色會是融合韓國傳統和台灣特色的料理。

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此次來台，他吃了粽子和珍珠奶茶，表示自己選擇「半糖、去冰」的黑糖珍珠鮮奶茶，也打算前往夜市大快朵頤，「晚上不能早睡，因為我要去夜市，我也沒辦法預設要吃什麼，看到什麼就吃什麼。」

LEO服裝性感，小露胸肌讓粉絲眼睛吃冰淇淋。（ONINN ASIA提供）

昨天在台演出的還有韓團VIXX成員LEO，他在三創CLAPPER STUDIO舉辦一天兩場粉絲見面會，吸引許多死忠粉絲朝聖。此次見面會名稱為「TAKE 運」，靈感來自他的本名「澤運」，他不忘用中文祝大家新年快樂，開心在新年能與大家見面，希望透過這次見面會讓粉絲好運一整年。

LEO帶來《Romanticism》、《Tight》等歌曲，瞬間點燃現場氣氛。LEO積極與粉絲互動，他畫了喜歡的料理是「蒼蠅頭」，詢問大家喜不喜歡吃？沒想到台下粉絲反應冷淡，讓他嚇到說：「看起來沒很多人喜歡，不喜歡嗎？只有我喜歡？還是沒吃過？」LEO要台灣粉絲傳更好吃的料理給他，下次他要嘗嘗看。

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